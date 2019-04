Desde hoy, el Dr. Miguel Oscar Lisi será Rafaelino Distinguido

Uno de los puntos más emotivos que tendrá la sesión de hoy será cuando el Dr. Miguel Oscar Lisi sea declarado Rafaelino Distinguido por el Concejo Municipal "por su labor, trayectoria, aporte y contribución a Rafaela durante sus años ejerciendo como médico en nuestra ciudad". Se le enviará una copia a la Clínica del Niño y al Intendente Luis Castellano. La propuesta inicial fue de los ediles Evangelina Garrappa y Jorge Muriel.

Para fundamentar la declaración se dice que "el Dr. Miguel Oscar Lisi, es un reconocido médico de nuestra ciudad, que por cumplir 86 años sigue trabajando, siendo probablemente uno de los médicos en ejercicio de mayor edad" y que nació en el año 1933, un 29 de marzo en Rafaela; está casado con Esperanza Diluca, desde hace 60 años y tiene dos hijas, Gabriela y Silvina y seis nietos, Ignacio, Nicolás y Victoria Seffino y Guillermo, Fernando y Catalina Wilson".

"A los 18 años cuando se recibió, se fue a estudiar a Rosario la carrera de Medicina, donde se especializó en Pediatría", dicen y agregan que "tras recibirse estuvo trabajando y viviendo en la vecina localidad de Tacural, donde fue presidente y fundador de la Cooperativa de servicios. En esta localidad se desempeño como medico Rural, lo que le valió hacerse con el Premio Favaloro, un concurso que se realizaba para médicos que se desempeñaron en zonas rurales".

Añaden que "después de 9 años viviendo allí, se radica nuevamente en la Ciudad de Rafaela, donde vuelve a ejercer como pediatra y se especializa en el tema alergias" y que "el 28 de noviembre de 1982 funda la Clínica de Niños, institución que todavía hoy perdura en nuestra ciudad, y donde han recibido innumerables cuidados, los niños y niñas de Rafaela".

"A pesar de la edad siempre siguió estudiando y perfeccionándose y en el año 2013 fue el primer médico en recibir el título de Médico Especialista en Alergia e Inmunología Infantil por la Sociedad Argentina de Pediatría", indican y señalan "que todos concuerdan que se trata de una persona honesta, trabajadora y responsable, con un gran sentido de la Justicia, lo que hizo de él un médico comprometido socialmente, que jamás deja un paciente sin atender, con o sin obra social, siguiendo cada caso particular y estando siempre a disposición de quién lo necesite.

"Su vida es su familia, la medicina y su amor por los niños, lo que dejo una huella en nuestra querida Rafaela y por eso creemos justo este homenaje", culminan.



QUIEN PUEDE SER UN

"RAFAELINO DISTINGUIDO"

De acuerdo al artículo 2º de la Ordenanza Nº 4.549, los requisitos son: "a) Haber realizado un acto de servicio extraordinario a la comunidad o a persona o grupo de personas que refleje o muestre claramente virtudes humanas; b) Haber realizado un acto de arrojo en beneficio de la comunidad o de alguna persona que pueda ser calificado de heroico; c) Trascender en alguna disciplina fuera de los límites de la ciudad de Rafaela, manteniendo y manifestando claramente su sentimiento de pertenencia a esta ciudad; d) Haber superado con esfuerzo y tesón alguna limitación física en busca de la integración con la sociedad, o haber realizado algún acto de mérito extraordinario en relación a su condición; e) Haber conseguido algún logro deportivo extraordinario en forma leal y f) Haber conseguido algún beneficio extraordinario para la ciudad de Rafaela, que pueda ser gozado por todos los rafaelinos".

Se agrega que "en todos los casos, el candidato a esta distinción, deberá: 1. Ser rafaelino nativo o con una residencia en esta ciudad no menor a 10 años. Exceptuase de la condición precedente a aquellas personas que, siendo residentes de otras localidades, el motivo por el cual se propone para la misma tenga relación directa con la ciudad de Rafaela o se haya desarrollado en esta ciudad; 2. Ser propuesto por entidades intermedias de reconocido prestigio con sede en la ciudad de Rafaela, por el Departamento Ejecutivo Municipal, o por cualquier Concejal en ejercicio".