Inauguraron nuevo centro de salud

El gobernador Miguel Lifschitz, junto a la ministra de Salud, Andrea Uboldi, dejó habilitado este domingo el nuevo Centro de Salud de la localidad de Esmeralda, cuya obra requirió una inversión de $ 1.790.900.

Este nuevo efector cuenta con tres consultorios de los cuales uno es para odontología y uno para enfermería y farmacia y se emplaza en un antiguo inmueble recuperado de la Empresa Provincial de la Energía (EPE).

“Es un edificio con mucha historia para el pueblo, que pasó de la energía a la salud pública. Para nosotros la salud es un gran sistema en la provincia de Santa Fe, en el que cada punto es la puerta de ingreso a una red que permite atender desde la cuestión más sencilla a la más compleja, algo que está garantizado como derecho para cualquier vecino”, explicó Lifschitz.

"Esta es la salud pública en la que trabajamos desde hace varios años de manera planificada. Ninguna de las decisiones que se toman son caprichosas, todas forman parte de un plan integral que nos permite asegurar que tenemos la mejor salud pública de la Argentina”, ratificó.

“En ninguna otra provincia del país van a encontrar un sistema con tanta inversión, con tanta tecnología, con tan buenos recursos humanos -profesionales, técnicos y trabajadores de la salud- tan comprometidos como los que tenemos en la provincia de Santa Fe”, subrayó.

“Les agradezco participar de este acto que es importante para el pueblo y para nosotros, porque en cada localidad de la provincia hay santafesinos que trabajan, que sueñan y que tienen los mismos derechos que todos”, finalizó el gobernador.

HOMENAJE

Uboldi recordó que “este es el centro de salud número 108 de los nuevos que tenemos. Cada uno de estos centros que están a lo largo y a lo ancho de esta provincia tan diversa, con culturas tan diferentes, significa mucho para nosotros. Cada uno es una puerta de acceso a la salud con calidad, no solo en la atención de los profesionales sino también en la arquitectura”.

En este sentido, detalló que “cada efector está pensado en cómo trabajar para que la gente se sienta más cómoda y mejor, aún con un problema de salud. También están pensados en nuestros trabajadores, para que cada uno se sienta cómodo para trabajar todavía mejor”.

“Estamos orgullosos del sistema de salud de la provincia de Santa Fe. Es un sistema muy potente que avanza desde que comienza en estos centros de salud, a los hospitales de segundo y tercer nivel, con una fortalecida red del Sistema de Emergencia y Traslados del 107 que nos permite conectarnos. Cada persona que entra al centro de Esmeralda sabe que tiene la posibilidad de llegar al nivel más complejo de atención de forma absolutamente gratuita”, resaltó la ministra.

Por su parte, el senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, expresó que “es un momento importante, no solo para la localidad de Esmeralda sino para toda la región. Esta es una obra magnífica y más porque estamos hablando de una obra pública para una cuestión tan sensible como la salud”.

“Cuando está la posibilidad de que en cada localidad haya un sistema de salud integrado y de jerarquía, muchas veces nos evita, a quienes vivimos en el interior, el traslado a los centros más importantes. A su vez, esos centros más importantes pueden descomprimir la gran cantidad de gente que utiliza la salud pública, más aún en estos momentos difíciles de la economía nacional”.