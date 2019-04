El Concejo debate hoy si prohibe la pirotecnia

El Concejo Municipal encarará a partir de las 9 de hoy, la primera sesión del año que augura polémica. Es que el principal proyecto que se discutirá será el de la prohibición de la pirotecnia, con la intención de que se comience a hacer efectiva a partir de las Fiestas de este fin de año.Existen dos proyectos: el presentado por quienes recolectaron a lo largo de los años unas 10.000 firmas y el aval de decenas de instituciones y el que -inicialmente- se le dará tratamiento en el recinto. El primero es más restrictivo que el segundo. Pero, asimismo, este es mal visto desde la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales (CAEFA), que han presionado a los concejales para que no sea aprobado tal cual como está, o se llevaría al Municipio hacia un juicio por considerar que la prohibición implica ir en contra del derecho constitucional de la libre comercialización de un producto permitido, como es la pirotecnia.Así las cosas, y siguiendo este precepto -que también advirtiera el Fiscal Municipal Daniel Galloppo, en base a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires- seguramente se presentarán modificaciones para evitar la "prohibición" y avanzar hacia una regularización de la venta y acopio de la pirotecnia.Es así como se incluirían cambios: en lugar de prohibir la "pirotecnia sonora" (la CAEFA insiste en que el 90% de la pirotecnia contiene un contenido de sonido, por lo cual, sería casi prohibir todo), se buscaría prohibir aquella que tiene "efecto audible".Las presiones (o más tradicionalmente conocidas por su palabra en inglés: "lobby") ejercidas desde la CAEFA y desde algunos comercios locales se hicieron sentir. De esta forma, algunos coinciden en que podrían ponerse en riesgo algunos negocios.Otro de los cambios que se introducirían serían evitar las sanciones económicas a los clubes, en el caso de que un estallido por pirotecnia se diera dentro de los estadios. Algo que habían pedido la semana anterior los representantes de la Liga Rafaelina de Fútbol a los concejales.En todo caso, esta polémica se da en el medio de la campaña electoral, en donde muchos de los concejales son candidatos. Habrá que ver qué posición toman cada uno de ellos, en función no solo de sus criterios personales, sino también, en lo que puede resultar como recolecta de votos.CAEFA SIGUEA última hora, el vocero de la CAEFA, Ezequiel Asquinasi, emitió un comunicado a los medios en donde dice textualmente: "el Concejo Municipal tratará el proyecto de prohibición de pirotecnia sonora. Estamos muy preocupados porque como está abarca y destruye toda la actividad y no solo el estruendo o alto impacto sonoro. Lamentablemente desconocemos si se harán cambios y cómo serían. Hacemos un último llamado público a seguir trabajando juntos en Comisión en una norma que no destruya el empleo y las empresas, que no aliente los productos ilegales clandestinos y que evite una judicialización que declare la inconstitucionalidad de la norma con el perjuicio que eso implicaría".