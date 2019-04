Finaliza el tercer paro docente

Ayer se llevó a cabo un nuevo paro docente en toda la provincia de Santa Fe, en el marco de la falta de acuerdos en las reuniones paritarias.Una medida de fuerza de 48 horas que finalizará hoy y que completará de esta manera, el tercer paro desde que iniciaron las negociaciones entre los gremios y las autoridades del gobierno provincial.Gricelda Marcos, titular de AMSAFE Castellanos, dijo que el "acatamiento fue total", haciendo referencia a nuestro Departamento. En tanto, al cierre de esta edición, se desconocía la presencia o no de nuestros docentes del Departamento en la movilización que se llevará a cabo en Buenos Aires, ideada por el titular de la CGT, Hugo Moyano, las dos CTA y la Corriente Federal de los Trabajadores que encabeza el dirigente bancario Sergio Palazzo, en rechazo a la política económica del presidente Mauricio Macri.A nivel provincial, el gobernador Miguel Lifschitz y el ministro de Gobierno, Pablo Farías, ratificaron que retomarán el contacto mañana, más allá de que aún no fueron notificadas las bases, según pudo averiguar este Medio.Cabe recordar que el Gobierno de Santa Fe ofreció un aumento salarial del 10% a partir de marzo y la aplicación de la cláusula gatillo una vez que la inflación acumulada supere ese porcentaje.En la marcha, además de reclamar por una mejora en la propuesta salarial, repudiaron la decisión de descontar los días no trabajados por parte del gobierno provincial. "No nos queda otro camino", había dicho la ministra de Educación, Claudia Balagué.Por otra parte, las medidas de fuerza derivaron en que desde el ministerio se suspendan los cronogramas de titularizaciones.