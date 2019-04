Rubricaron un convenio con la Fundación de Baltazar Garzón

El gobierno de la provincia firmó un convenio con la Fundación Internacional Baltasar Garzón con el objetivo de articular la colaboración y el intercambio de conocimientos en torno al abordaje y prevención de las violencias y los acosos en el mundo del trabajo, a partir de los lineamientos que conforman la Agenda de Trabajo Decente de la Provincia de Santa Fe 2017-2020 y el Acuerdo Santafesino.El acto se realizó este miércoles en la Casa de Gobierno y contó con la presencia de los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías; y de Trabajo y Seguridad Social, Julio Genesini; y el jurista español Baltasar Garzón.Genesini destacó la participación de Garzón, quien “enriquece el trabajo en conjunto que venimos haciendo en Santa Fe” y aseguró que “este convenio nos abre una nueva perspectiva, apuntando a generar mejores condiciones de trabajo sin acoso ni violencia e incorporando la perspectiva de los derechos humanos, que es muy importante y debemos tender hacia su universalización”.A su turno, Garzón afirmó que “en Santa Fe he comprobado que existe no solo un desarrollo legislativo sino que, aún más importante, existe interacción entre instituciones y los distintos actores sociales para abordar cuestiones en el ámbito empresarial y ahora para trabajar en los estándares de derechos humanos”.“Hay que aprovechar este momento y lo que se hizo en el sector público para consolidar lo que se viene haciendo en el privado; los derechos humanos no son diferentes según el sector. Hay que prestar atención a que la crisis económica y financiera no incida negativamente en las clases más vulnerables y por tanto, que no haya más discriminación y se respeten los estándares laborales que hoy estamos trabajando aquí”, consideró.Por último, el jurista español señaló que “es un momento ideal para que esa interacción, esa mesa integral que existe en Santa Fe, acompañe a esta nueva legislación para erradicar el acoso laboral. Queremos acompañar esta iniciativa y este es el sentido de este convenio que hemos suscripto”.