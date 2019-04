Terna de Santa Fe en el partido Ben Hur ante PSM

El Consejo Federal de la AFA dio a conocer ayer las designaciones para los partidos de 16avos de final del torneo Regional Amateur. En nuestra ciudad, Ben Hur recibirá el domingo desde las 17:30 en el estadio Néstor Zenklusen a Puerto San Martín con el arbitraje de Maximiliano Moya, mientras que desde los costados lo secundarán Juan Bonnin y Diego Masiello, todos de la Liga Santafesina.

El plantel benhurense entrenó ayer con un grupo reducido a disposición del técnico Carlos Trullet, tomando en cuenta que debía afrontar el partido de la Liga Rafaelina frente a Talleres de María Juana. Seguramente esta tarde, cuando desde las 16:30 se realice un nuevo entrenamiento es probable que pueda haber algunos minutos de fútbol para ir viendo cuáles pueden ser las variantes que implementará el entrenador.

Recordemos que habrá dos bajas obligadas, por las cinco amonestaciones de los volantes centrales Leandro Sola y Santiago Paz. A priori, Ezequiel Saavedra continuaría ocupando la posición del ramonense, mientras que entre Joaquín Castellano o Ignacio Ynfante podría estar el reemplazante de Paz.

A priori, los cambios obligados serían las únicas modificaciones que podría presentar Ben Hur para intentar sacar una diferencia en condición de local ante el elenco del sur provincial.



CON CUSTODIA

El plantel benhurense entrenó ayer con 2 efectivos policiales que custodiaron el predio, para prevenir algún incidente que pueda registrarse vinculado al tema de Nahuel Vera y un grupo de hinchas, aunque no hubo inconvenientes. El futbolista finalmente efectuó la denuncia policial.



ENCUENTRO INFANTIL

El próximo domingo, la BH llevará adelante el Encuentro de Fútbol Infantil en el Campo de Deportes de la institución. La actividad comenzará a las 9hs. Con la participación de las categorías, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013/14, el Club Sportivo Ben Hur realizara el tradicional Encuentro no competitivo.

En esta edición, estarán presentes clubes de nuestra ciudad y de localidades vecinas pertenecientes a la Liga Rafaelina de Fútbol, también diferentes escuelas barriales. El acceso al predio será por el portón de la cancha auxiliar Nº 3, ingresando por la intersección de las calles, Sacripanti y Ricardo Merlo (donde se ubica la Escuela Municipal de Música "Remo Pignoni").

El costo de la entrada será de $80.



ESCUELA DE ENTRENADORES

El Club Sportivo Ben Hur recuerda que está abierta la inscripción para la Escuela de Entrenadores "César Luis Menotti".

Los requisitos para poder inscribirse a la escuela son, ser mayor de 18 años y tener título Secundario. El formulario de inscripción deberán solicitarlo en la Secretaría del Club Sportivo Ben Hur, Ituzaingó 1125 o al mail [email protected]

Son tres los tipos de licencias que emite la escuela, Licencia C y B, Licencia A (requiere haber obtenido con antelación las licencias C/B) y Licencia Pro (requiere haber obtenido con antelación las licencias C/B y A). Recordemos que la Escuela de Entrenadores César Luis Menotti, es la escuela de entrenadores oficial de la AFA y ha cumplido exitosamente todos los requisitos que exige Conmebol, logrando la homologación de la misma.

Para mayor información, comunicarse al mail [email protected] También podrán realizar consultas en la Secretaría de Ben Hur, Ituzaingó 1125, teléfonos 03492 504400/504403, de lunes a viernes de 8hs a 12hs o de 16hs a 20hs.