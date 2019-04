AFA envió una dura respuesta al Gobierno

Luego del decreto sancionado por Mauricio Macri que modifica el régimen tributario para los clubes, la AFA envió esta mañana una dura carta de respuesta donde advierte del "desfinanciamiento" en las instituciones y el propio ente rector. Asimismo la misiva firmada por Claudio Tapia advierte que se iniciará un plan de acción de resistencia en contra de la medida.

Esta carta fue entregada, en mano, por un representante de la AFA a Fernando de Andreis. Así, el Secretario General de la Presidencia, fue el primero que tuvo contacto con la misiva durante el día de ayer. "Lamentamos profundamente que una cuestión tan importante, que repercute directamente en la vida institucional de la Asociación del Fútbol Argentino y sus afiliados, no haya sido tratada en el marco del diálogo y el consenso en el que se han impulsado todas las iniciativas que involucra al fútbol profesional, aún cuando desde la actual gestión se cumplió y procuró que todos los clubes cumplan con la totalidad de las cargas y obligaciones de toda índole que la actividad tiene", enfatiza la dura carta que fue repartida a los clubes esta mañana.

"Concretamente, habiéndose efectuado un análisis somero de la normativa detallada, resulta inequívoco que la aplicación del Decreto Nº 231/2019 genera un desmedro patrimonial e institucional tanto en la AFA como en la totalidad de los clubes que la componen", enfatiza la misma.

El Gobierno Nacional había modificado ayer el famoso Decreto 1212 firmado por Eduardo Duhalde y Alberto Abad en 2003, que establecía un régimen especial de aportes personales de los futbolistas y contribuciones patronales de los clubes al Estado.

Según el decreto modificatorio, publicado en el Boletín Oficial, la alícuota de aportes pasa del 6,5% al 7,25% y se modifican los alcances de ítems que antes no tributaban. En el decreto, el Gobierno justifica la modificación en que cambió radicalmente el negocio del futbol desde 2003 y que el beneficio tal como estaba genera un desfinanciamiento al régimen de seguridad social.

Si bien el aumento de la alícuota es menor, el impacto más fuerte llega porque ahora muchos ítems que estaban excluidos pasarán a tributar. El caso más importante es el de los empleados en relación de dependencia que tienen los clubes y la propia AFA.

El Gobierno llegó a hablar en las negociaciones previas a esta sanción de eliminar por completo el beneficio a menos que se abra al debate por las Sociedades Anónimas Deportivas, una especie de moneda de cambio para que se pudiera tratar el tema de mayor interés del presidente Mauricio Macri. Luego de insistir sobre las consecuencias que esta medida tiene sobre la AFA, los clubes e inclusos las categorías que no están incluidas en el nuevo régimen, la carta pega otro golpe: "No podemos soslayar que las implicancias desvaliosas de la nueva normativa, atenta contra la recientemente anunciada profesionalización del fútbol femenino en el marco del nuevo paradigma de la igualdad de género, al que se ha sumado con una repercusión positiva esta Asociación". Por último, la misiva advierte: "(...) le hacemos saber que esta Asociación del Fútbol Argentino se encuentra obligada a convocar una Asamblea Extraordinaria, a fin de que el órgano soberano de la institución discuta y determine cuál será el plan de acción a llevar a cabo respecto a la entrada en vigencia de la norma citada". (Fuente: dobleamarilla.com.ar).