Mirada superadora para nueva campaña: anticipan fuerte apuesta por el trigo

David Hugues, presidente de Asociación Argentina de Trigo (Argentrigo) destacó en el marco del lanzamiento del Congreso Trigar 2019 que la sensación es que volverá a crecer la siembra del cereal, y al respecto manifestó "hay buena humedad en los suelos y los precios son interesantes. Todo parece que vamos a ir a sembrar bastante más".Según el titular de Argentrigo un factor limitante será el costo de financiación, y sentenció que "será importante el manejo de la macro por parte del Gobierno", además de señalar que "el productor tiene que sembrar a pesar de todo el contexto, como las elecciones".RESULTADOS DELA COSECHADio cuenta el sitio online Noticias Agropecuarias, que desde la Bolsa de Comercio de Rosario coinciden en que aunque el sector está abocado de lleno en la cosecha, y es un año de gran incertidumbre, los resultados de la cosecha están trazando una clara dirección: "los productores y técnicos coinciden en la necesidad de seguir manteniendo los niveles de siembra de trigo y maíz en las rotaciones", se manifestó."Facilita y hace más económica la producción de soja", es la opinión de los productores y técnicos sobre el trigo.CANTIDAD Y CALIDADDurante el lanzamiento de Trigar 2019, un encuentro que reúne a todos los actores de la cadena del cereal, el ministro de Agricultura y Ganadería de Córdoba señaló "Es un Congreso que Argentina necesita y que nació en Leones. Es un encuentro que vino para quedarse, queremos que el trigo crezca en cantidad y calidad".En tanto, el consultor internacional Leandro Pierbatisti, coordinador de Trigar 2019, analizó que más allá del signo político de quién asuma en nuestro país, no ve un "volantazo en las políticas para el cereal", y comentó que "el funcionario que sea electo, se tiene que dar cuenta el impacto positivo que derivaron de las decisiones que se tomaron sobre el cereal"."Si fuera productor me preguntaría si va a haber un volantazo en las políticas, algo que de igual manera en Argentina existe", agregó. y también dijo "no creo que la siembra este contaminada con esto. Sigamos apostando a los cultivos de fina, tanto trigo como cebada. Lo peor que nos puede pasar es caer fuerte en superficie y perder credibilidad a nivel mundial"."Desde la campaña 2016/17 Argentina se comenzó a instalar a nivel internacional y el mundo nos está testeando. Si tenemos de nuevo una buena cosecha nos consolidamos como oferente", destacó Pierbatisti.RECIENTE INFORMEUn reciente informe del INTA Marcos Juarez, analizó los margenes proyectados del trigo para el nuevo ciclo y destacó que el trigo lidera la mejora en el margen bruto contra el ciclo anterior.En el informe de la Guía Estratégica para el Agro de la BCR, destacan que el cultivo adquirió un valor estratégico fundamental en el manejo de malezas resistentes y difíciles. Y que los márgenes le juegan a favor, dejándolo como la mejor opción cuando se lo considera en conjunto con la soja de segunda."Ya se piensa en apuntar a rindes potenciales mayores y sostener gramíneas en rotaciones para lograr los potenciales que se han manifestado", destacaron desde la BCR.COSECHA 2018/19Uno de los factores que también apuntala una mayor expectativa por la siembra del cereal son los buenos resultados del último ciclo.Tras el paso de una semana clave dónde la prioridad es la cosecha, desde la Bolsa de Comercio de Rosario destacaron que "ya se llevan recolectadas 700 mil hectáreas de maíz temprano y casi 400 mil Ha. de soja. El maíz temprano promedia en la región 109 qq/ha y la primera tanda cosechada de soja de primera, 43 quintales".El comentario es que los rindes están cumpliendo con las estimaciones y las expectativas locales en general. Pero aparte, los resultados están manifestando que sigue habiendo una gran brecha tecnológica más allá de las diferencias que han dejado los excesos hídricos."Apuntar a mayores rindes potenciales con más fertilización y controles para lograr los potenciales que se han manifestado marcará el norte del próximo ciclo 2019/2020", destacan desde la entidad rosarina.OTRAS POBLACIONESEn Carlos Pellegrini el 10% cosechado de soja de primera está promediando 50 qq/ha. En el Trébol ya se recolectó un 40% y los rindes convergen en los 45 quintales.En Teodelina hay solo un 6% recolectado, pero muchos lotes están trepando hasta los 57 quintales. Marcos Juárez sigue estando en lo más alto de los máximos rindes, los techos de los mejores lotes alcanzan los 60 qq/ha.Los resultados de maíz de primera no se quedan atrás, Teodelina promedia 125 qq/ha con un 10% recolectado, en Marcos Juárez el promedio es de 115.En ambas localidades, los mejores lotes muestran rindes de hasta 150 qq/ha.