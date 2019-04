"No le pueden decir al productor que es mala persona si no liquida lo cosechado"

En el marco del lanzamiento del Congreso TrigAr 2019, que se realizará en junio venidero en Córdoba, Sergio Busso -ministro de Agricultura de la provincia-, Busso analizó la actualidad del sector agropecuario, y defendió a los productores que deben decidir cómo avanzar en la liquidación de granos."No le digamos al productor que es una mala persona si no toma decisiones. Muchos están esperando que liquide todo lo que cosecha, y ése es su capital de trabajo. Nadie le puede pedir que liquide en dólares en un momento de tanta incertidumbre", expresó Busso en diálogo con Infocampo.EL PRODUCTORACOMPAÑO SIEMPREEl ministro consideró que el productor "siempre acompañó las necesidades del país", pero remarcó que "tampoco le podemos pedir que haga sacrificios más allá de su situación personal".Para Busso, la cosecha gruesa viene "bien, aunque en un contexto de "mucha incertidumbre económica y política".MUCHAS PREGUNTASPor otra parte, sostuvo que "el productor deberá hacerse muchas preguntas al ahora de tomar definiciones. Tenemos un dólar que no termina de anclarse, tasas de interés que no sirven para producir y una inflación que nos está asfixiando, además de una inequidad que duele. Todo eso va a repercutir, más allá de su voluntad y de seguir apostando".