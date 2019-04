Por pobreza y desaparición de productores

Carlos Achetoni -titular de la Federación Agraria Argentina-, advirtió la semana anterior que es muy “preocupante el 32% de pobreza difundido ayer (por el jueves) por el gobierno nacional y los datos preliminares del Censo Nacional Agropecuario que indican una gran concentración y desaparición de productores", al hablar desde Bilbao, España, donde participó de la 6ª Conferencia Mundial de Agricultura Familiar.

"Reiteramos la necesidad de que en nuestro país la política vea el rol que podemos y debemos cumplir los agricultores familiares para luchar contra la pobreza y el hambre, para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el arraigo en los pueblos del interior. Representantes de todo el mundo, reunidos acá en Bilbao, están valorando el rol de los agricultores familiares, mientras que en Argentina seguimos desapareciendo y las personas siguen sumidas en la pobreza", insistió.

Según lo informado por Noticias Agropecuarias, en un momento de su alocución Achetoni -tras recordar las cifras difundidas por el INDEC- no dudó en afirmar que son cifras que alarman, porque más de 14,3 millones de argentinos son pobres.

Y sentenció "es un escenario que entristece y preocupa, pero también nos obliga a reiterar lo que muchas veces dijimos. Los pequeños productores, los agricultores familiares, podemos, queremos y debemos cumplir un rol mucho más destacado, podemos garantizar la seguridad y soberanía alimentaria".

"Para eso, debe haber también un cambio trascendente en las políticas asistencialistas. Hoy se destinan exorbitantes sumas de dinero para intentar resolver el problema del hambre y se aborda este flagelo de manera parcial y recurrente con acciones que dejan inmersos aún más en la pobreza a los sectores más desprotegidos", puntualizó el federado.

TRABAJO DIGNO

"Existen sectores que se alejan de la posibilidad de trabajar y ser autosustentables, con la consecuente pérdida de dignidad. Es evidente que, de una vez por todas, hay que propiciar condiciones de trabajo digno para los que no lo tienen y posibilidades de desarrollo para los agricultores familiares. Esto último puede hacerse sin gastar más, sólo reasignando las partidas presupuestarias que hasta el momento han sido aplicadas para mitigar situaciones y se ha demostrado que no las han solucionado, dijo también Carlos Achetoni.

"NO PODEMOS SEGUIR

DESAPARECIENDO..."

Finalmente, expresó que "los pequeños productores no podemos seguir desapareciendo. Según datos preliminares del Censo Agropecuario difundidos, las explotaciones agropecuarias bajaron un 30% en los últimos 30 años, es decir que la concentración aumentó fuertemente. Insistimos en la necesidad de políticas públicas específicas que nos sostengan, que nos permitan seguir trabajando y que no nos lleven a dejar nuestra actividad, que ya ha demostrado ser valiosa no sólo desde lo productivo sino también desde lo social, cultural, económico y demográfico".