Preparando la huerta

Estamos en una etapa de transición, donde se va terminando la cosecha de verano y debemos ir pensando en la siembra de otoño… con lo abundante que fueron las lluvias durante este verano se nos evito un gran trabajo que es el del riego (tedioso y aburrido) pero a veces trae aparejado otros problemas como la aparición de hongos (por la gran humedad) y la podredumbre de tallos y bulbos…. Por eso ahora es tiempo de recolectar semillas y en este artículo les voy a comentar como realizar esta tarea:

Cómo obtener sus propias semillas:

TOMATE: marcar los mejores y dejarlos madurar, luego separar la semilla de la pulpa y lavarlas con agua. Por ultimo ponerlas al sol sobre un papel de diario para que se sequen.

ZAPALLO, ZAPALLITO, MELON Y SANDIA: se procede la misma manera solo que en este caso la tarea es más fácil por el tamaño de la semilla.

PIMIENTOS Y BERENJENAS: dejar madurar el fruto al sol, incluso hasta que se empiece a descomponer y luego extraer las semillas.

LECHUGA: dejar florecer varias plantas, seleccionar las mas grandes y la de floración más tardía, desechando las que primero florecen. Vigilar para que el viento no disperse las semillas.

CEBOLLA Y PUERROS: durante el segundo año de crecimiento de la planta y cuando aparece la floración envolver con bolsas las cabezas para que no se dispersen con el viento.

Debemos seguir recordando por estos días:

En las plantas de chauchas y tomates, trate de no mojar las hojas para evitar el desarrollo de enfermedades de hongos.

Realizar la cosecha de semillas de ajo, cebolla, lechuga, repollo, rúculas, achicorias. Es muy importante seleccionar plantas sanas y esperar que florezcan.

Datos interesantes para compartir:

×××Porque se marchitan las dalias: una enfermedad bastante común es la podredumbre de los tubérculos causada por un hongo ¿Sclerotinia Sclerotium? En primer lugar se observa la base del tallo acuosa o reblandecida, y luego se produce el marchitamiento de toda la parte aérea. Al levantar el bulbo vemos un moho blanquecino con corpúsculos oscuros ¿esclerotos? Importante: arranque las plantas enfermas y desinfecte los bulbos sanos con algún fungicida, no vuelva a plantarlos en el mismo lugar, allí plante gramíneas ornamentales que son resistentes a las enfermedades.

×××Cuando están maduros los higos: un higo esta maduro cuando desprende una gotita de leche al cortarlos y el cabito esta marchitándose.

×××Como abonar un árbol: no olvidar que la zona de aprovechamiento del abono coincide con la proyección de la copa del mismo por tal motivo colocar el abono en esta zona y no olvidar de regar inmediatamente después de la operación.

×××Este alerta a la deficiencia nutricional que es muy común en esta época cuando las plantas han crecido durante esta estación. Se manifiesta cambiando la coloración de sus hojas ¿se tornan amarillas?

×××No descuidar la aparición de plagas: en el caso de detectar colonias de pulgones, cochinillas, ácaros y mosca blanca, se recomienda los preparados caseros como la solución de tabaco o jabón blanco que dan muy buen resultado.



ING. MARIA PAULA