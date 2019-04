En la noche de ayer, el sector de Cambiemos denominado "El cambio es con vos", que encabeza Mauricio Basso, presentó su sede en el centro de la ciudad, en Güemes al 47.El precandidato a Intendente estuvo acompañado por familiares (José Luis y Martín estuvieron allí), como así también por sus primeros candidatos a concejal, como Pablo Sona y Liliana Ardusso. Además, claro está, del resto de quienes apoyan a este sector. La principal figura política allí presente fue Ceferino Mondino.En diálogo con la prensa, Basso rescató "la labor de los voluntarios, que es lo único que le da sentido a todo esto. Esa gente que permite llegar al ciudadano, a todos los lugares de la ciudad"."Ustedes vieron a este proyecto en crecimiento. Estamos muy contentos. Cuando decidimos competir por un lugar en la interna, lo hicimos con el convencimiento de que nuestra propuesta se definía por sí misma", dijo y agregó "Pablo, Liliana, y el resto del equipo, tienen todos algo distinto para aportar. Con este local, abrimos las puertas a eso. No queremos que tenga solo un contenido partidario, sino que la gente pueda venir a informarse de lo que ofrecemos y que acerquen sus inquietudes, que es lo fundamental. Todo los proyectos se definen en función del intercambio de ideas. Es fundamental para esto que no quede en un cartel: tenemos varias actividades proyectadas. Una de ellas es con mujeres emprendedoras, para el fin de semana y la semana que viene habrá una sobre seguridad"."En paralelo, está la recorrida por los barrios. Tenemos objetivos por territorio y los cumplimos. El local está abierto a la mañana y por la tarde, hasta las 20.30. Los candidatos no estaremos acá, sino en el territorio", completó."Hay un armado con equipos, con referentes, con asesores, con un marco teórico, pensando una propuesta con tres ejes. Por un lado, la gobernanza municipal, con el trabajo interno de la Municipalidad. Por otro lado, el desarrollo productivo y lo que genera la prosperidad rafaelina, que es el desarrollo humano. Dentro de cada una de estos tópicos, surgen distintas cosas. Y nuestra decisión política es abordar el tema de la seguridad, es que es tema que la gran mayoría de los rafaelinos busca una solución porque es lo que más calidad de vida le quita", sintetizó.