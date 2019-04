Ordenaron la detención del empresario Samid

BUENOS AIRES, 4 (NA).- El Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 1 ordenó ayer la detención del empresario de la carne Alberto Samid por no presentarse a escuchar el veredicto que iba a dictarse este miércoles en su contra en el marco de una causa por asociación ilícita y evasión.La decisión se conoció esta mañana y, tras varias horas sin noticias de su paradero, por la tarde Samid habló en distintos medios y afirmó que no tenía intenciones de entregarse.Fuentes judiciales informaron a NA que por unanimidad el Tribunal dispuso la detención del empresario al no presentarse el domingo -día inusual convocado para una última audiencia de juicio- y tampoco este miércoles, fecha en la que estaba programada la sentencia.El juicio se realiza los sábados y domingos para abreviar los plazos de la duración del proceso, se informó.Samid debía presentarse en las dos oportunidades y no lo hizo, por lo que no se dictó veredicto del caso, la Fiscalía le reclamó a los jueces que adoptaran medidas y respondieron con la orden de detención.Por el momento, el llamado "Rey de la carne" no fue declarado prófugo, aunque esa medida podría darse en las próximas horas.El abogado del empresario, Vicente Dattoli, no supo explicar a qué se debía la ausencia de su cliente en el tribunal y, antes de que Samid hablara en los medios, dijo que no tenía noticias suyas desde el viernes pasado. "Tengo la expectativa de que se comunique con nosotros, es un hombre que está enfermo, ha estado internado, tiene problemas de presión", indicó el letrado en declaraciones al canal TN.Poco después, Samid habló en los canales C5N y TN: "No me voy a entregar", recalcó. "No me voy a entregar con estos tipos, prefiero ser un fugado que un preso político", enfatizó. Además, denunció que el fiscal del juicio Gabriel Pérez Barberá le pidió una coima de 1.800.000 dólares para librarlo del caso.El fiscal en lo penal económico Pérez Barberá había pedido la semana pasada seis años y seis meses de prisión, al considerar que el empresario fue parte de una asociación ilícita a través de la cual se evadían impuestos de la comercialización de carne. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que actúa como querellante en el caso, también pidió una condena para Samid y el resto de los acusados.La investigación por evasión y asociación ilícita comenzó en 1996 por una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI) contra un grupo de frigoríficos que evadía el IVA en la comercialización de carne.La orden de detención y el juicio está a cargo del Tribunal Oral Penal Económico 1, integrado por los jueces Diego García Berro, Ignacio Fornari y José Michilini.