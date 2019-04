Ben Hur goleó a Talleres

Con un adelanto se puso en marcha anoche la 4ª fecha del Torneo Apertura de Primera A liguista. En María Juana, Ben Hur goleó al local Talleres por 5 a 0 y hasta que se complete la fecha el fin de semana quedó como único líder de manera transitoria. Nicolás Besaccia, a los 14 del PT, Pablo Palomeque a los 22 del PT, un doblete de Nahuel Vera a los 12 y 21 del ST y Nicolás Ynfante a los 30 del ST anotaron los tantos del Lobo, que se recuperó luego de la goleada sufrida en Tacural. Fueron expulsados Valinotti en la T y Alberto en los rafaelinos durante el primer tiempo. Por su parte, el dueño de casa venía de ser goleado el domingo ante Sportivo en nuestra ciudad por el mismo marcador y comparte la última ubicación con una unidad. En Reserva ganó la BH 2 a 1. La jornada continuará este jueves con otros 3 adelantos: desde las 21:30 se medirán Peñarol vs. Atlético y desde las 22 se enfrentarán Tacural vs. Ferro y Florida vs. Unión. En tanto, mañana, desde las 21:30 chocarán Libertad vs. Brown, completándose el domingo la fecha.Ben Hur 9 puntos; Sportivo 7; Atlético y Ferro 6; Tacural, Brown y Unión 5; Ramona y 9 de Julio 4; Libertad y Quilmes 3; Talleres, Florida y Peñarol 1.Anoche, en la reunión liguista, quedó definido que el domingo, desde las 20, Tacural recibirá a Ben Hur en el partido de vuelta de la primera fase de la Copa Santa Fe. El elenco tacuralense ganó 1 a 0 los primeros 90’.