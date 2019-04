River empató en Brasil

River cambió su imagen en el segundo tiempo al pasar de un pálido rendimiento a un desempeño mucho más activo y punzante que le permitió igualar como visitante 2 a 2 frente Internacional de Porto Alegre, tras ir en desventaja 2 a 0, en un encuentro disputado anoche por la tercera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores, en el estadio "Beira Río". El equipo brasileño se puso adelante en el marcador con los goles del uruguayo Nicolás López, a los 17 minutos y Edenilson, a los 30 pero el "millonario" descontó a través de Lucas Pratto, de penal, a los 42, todo en el primer tiempo. A los 20 del complemento, con un precioso tiro libre, River igualó a través del uruguayo Nicolás De la Cruz. El conjunto de Núñez volvió a tener en el banco a su DT Marcelo Gallardo tras cumplir la suspensión impuesta por la Conmebol y sumó su tercer empate consecutivo en el grupo y está tercero, por detrás de Inter (7) y Palestino (4) cerrando Alianza Lima con 1.



IGUALO EL TOMBA

Godoy Cruz de Mendoza vio frustrada anoche su chance de quedar como líder del Grupo C, al empatar en su visita a Universidad de Concepción de Chile sin goles, pese a jugar con un hombre de más durante todo el segundo tiempo. La expulsión de Guillermo Pacheco a los 32 minutos amenazó con apagar el fuego de los universitarios, pero la falta de precisión en ataque de los argentinos y las buenas intervenciones del arquero local Cristian Muñoz colaboraron con la causa de Concepción, que defendieron la cima del Grupo C y quedaron dos puntos por delante del Tomba argentino. El paraguayo Olimpia y Sporting Cristal de Perú, con dos y una unidad, respectivamente, cerrarán este jueves la tercera fecha de la serie.



PERDIO HURACAN

Por último, Huracán, que no levanta, volvió a perder. Esta vez fue 2 a 1 en su visita al Deportivo Lara por la tercera fecha del Grupo B de la Libertadores. Manzano y Centeno, en el PT, anotaron los goles de los venezolanos, descontanto el propio Manzano para el Globo con un gol en contra en el segundo tiempo. El equipo de Mohamed está último en el grupo con 1 punto, Cruzeiro lidera con 9, Lara tiene 4 y Emelec 2.



CENTRAL, EN ROSARIO

Rosario Central buscará recuperarse en la Copa Libertadores, donde estrenará a Diego Cocca como entrenador, cuando visite hoy a Libertad de Paraguay, dirigido por el argentino José Chamot, ex jugador Canalla, en la tercera fecha del Grupo H, clave para ambos. El gumarelo busca un triunfo que lo deje a las puertas de los octavos de final mientras que los rosarinos, que vienen de caer sobre la hora en Chile, necesitan los puntos para recuperar sus posibilidades de clasificación. El partido se disputará en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, desde las 21 hora argentina, bajo las órdenes del ecuatoriano Carlos Orbe y televisado por Fox Sports. Libertad lidera el grupo con 6 puntos, seguido por Universidad Católica con 3, Central y Gremio 1.