“Hace falta un nuevo gobierno provincial para frenar el industricidio”

El diputado provincial Germán Bacarella y el presidente del Concejo Municipal de la ciudad de Gálvez, Marcelo Comelli, advirtieron que en provincia de Santa Fe se está registrando un “industricidio” y remarcaron “la necesidad de contar con un nuevo gobierno provincial para despertar la matriz productiva” santafesina.

“Todos los informes oficiales y sectoriales dan cuenta de una fuerte caída de la producción industrial y, por ende, de los puestos y los ingresos de las familias trabajadoras de nuestra provincia. Informes como los que elabora hace muchos años -y con rigor y profesionalidad reconocidos- la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) arrojan resultados de lamentable contundencia en cuanto al declive”, sostuvo Bacarella. “Esto marca que junto con las políticas nacionales de ajuste hay un rotundo fracaso del gobierno provincial a la hora de afrontar esta situación. Es por eso que creemos que, además de impulsar un viraje en el rumbo de las políticas nacionales, es clave contar con un nuevo gobierno provincial que ponga entre sus prioridades frenar este industricidio y despertar la matriz productiva santafesina, de enorme potencia por su variedad, su capacidad instalada, la vocación de crecimiento de sus empresarios y la alta calificación de sus trabajadoras y trabajadores”, agregó Comelli.

“Los relevamientos indican que se ha llegado una situación más crítica que la registrada en otros momentos difíciles de la economía. Los datos de Fisfe marcan que de enero de 2018 a enero de 2019 la actividad de la industria santafesina cayó un 19 por ciento. Y el inicio de 2019 no muestra signos de repunte. Todo lo contrario: se avizora una agudización de la merma en la producción, con rubros particularmente afectados como los de maquinaria agrícola, carrocería y remolques , automotores, plásticos, prendas de vestir, muebles, colchones, oleaginosas, siderúrgica. Son 49, entre las 60 que se miden, las ramas industriales que cayeron. Y en algunos de los casos en que se registraron subas, como la del 10 por ciento en la industria láctea, son resultado de una muy baja base de comparación y de la incidencia de la exportación. En la industria láctea la suba no se trasladó al empleo, el consumo interno cayó y los datos del primer bimestre de 2019 muestran retrocesos en la producción”, señaló el presidente del Concejo de Gálva y precandidato a senador provincial por el departamento San Jerónimo.

“Frente a este panorama provocado por el neoliberalismo macrista, el gobierno provincial osciló entre la complicidad abierta con la que también implica tomar distancia en los discursos pero persistir en la inacción. No es cierto que no se pueda hacer nada desde el Estado santafesino”, remarcó después Bacarella. “Junto con el diputado nacional Marcos Cleri hemos propuesto medidas anticíclicas concretas, realizables, como la de crear un fideicomiso que haga compras anticipadas a pymes santafesinas de todo lo necesario para mejorar la infraestructura de las escuelas y así promover una mejora de la calidad educativa. En el mismo sentido va nuestra iniciativa de contar con un banco estatal que fomente la reactivación industrial; y celebramos que después haya habido un anuncio al respecto del gobernador, pero lamentamos que no se hayan dados más pasos que esa declamación. También incluye el mismo objetivo de impulsar a la industria nuestra propuesta de avanzar con alternativas de generación de energía menos costosa como la que se puede producir con la utilización de biomasa”, añadió el diputado provincial, que va por un nuevo mandato integrando la lista de precandidatos que encabeza Leandro Busatto.

Al respecto, Comelli expresó que “la cuestión es qué políticas se priorizan, a quiénes se quiere defender en una gestión de gobierno; y una evaluación de los períodos del Frente Progresista muestra que sus prioridades son otras”.

“Este año tenemos la posibilidad de respaldar otro camino a través de las urnas, favorecido por la unidad que venimos construyendo desde el peronismo y otras fuerzas políticas, expresada en la conformación del Frente Juntos. Y confiamos en que las santafesinas y santafesinos apoyen mayoritariamente nuestro llamado a recuperar la producción y el empleo, como base para una mejor calidad de vida para todos y todas”, subrayó finalmente Bacarella.