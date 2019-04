Macri afirmó que el reclamo por las Malvinas es "legítimo e irrenunciable"

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El presidente Mauricio Macri advirtió ayer que el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas es "legítimo e irrenunciable" y ratificó que la Argentina continuará en el camino "del diálogo y el respeto" por las normas internacionales."El reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas es legítimo e irrenunciable que nos une a todos los argentinos", enfatizó Macri, al cumplirse el 37 aniversario del desembarco argentino en Malvinas.El primer mandatario vertió esos conceptos al encabezar el acto por Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas en la Residencia de Olivos, donde recibió a ex combatientes y familiares.Al referirse a los ex combatientes, Macri señaló que su lucha "no fue en vano", y les agradeció lo que "han aportado a la Argentina" y al "futuro"."Hoy estamos acá para rendir homenajes a padres, hijos y amigos que se llevó la Guerra hace 37 años. Recordarlos nos llena de tristeza, pero su homenaje nos invita a reflexionar sobre los desafíos que tenemos como país: el reclamo de soberanía es legítimo e irrenunciable y nos une a los argentinos más allá de nuestras diferencias", sostuvo el Presidente.Además, consideró que "para avanzar" en el reclamo por las Islas es necesario "construir consensos que trascienden los gobiernos y se hará apelando a las herramientas del diálogo, la construcción de confianza y el derecho internacional"."Espero que sientan un abrazo al alma, un abrazo al corazón de todos ustedes en nombre realmente de todos los argentinos", afirmó Macri ante ex combatientes y familiares de héroes fallecidos.El Presidente, que descubrió una placa conmemorativa para honrar a los combatientes, remarcó: "Recordarlos nos llena de tristeza, pero su homenaje también nos invita a reflexionar, a pensar sobre los desafíos que tenemos por delante como país".La ceremonia contó con la participación de los ministros de Defensa, Oscar Aguad, y de Relaciones Exteriores y Culto, Jorge Faurie; y el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, además de la cúpula de las Fuerzas Armadas, entre otras autoridades.Macri hizo referencia al Plan Humanitario Malvinas, que ha permitido identificar a 112 combatientes cuyos restos descansan en el cementerio de Darwin."Esperamos que después de tantos años de angustia, de falta de respuestas e incertidumbre, este paso que dimos juntos ayude a las familias a cerrar heridas", remarcó.Actualmente, solo resta localizar a diez caídos que aún reposan allí con la leyenda "Soldado argentino solo conocido por Dios"."Esta experiencia es una muestra más de lo que los argentinos podemos lograr. Son avances que tienen que guiarnos de cara al futuro. Demostramos que, si estamos unidos, con objetivos claros y sin mezquindades, los resultados llegan", agregó Macri.AGUADEl ministro de Defensa, Oscar Aguad, aseguró que la reivindicación por las Islas Malvinas "no tiene prescripción" y se comprometió a trabajar por "la vía diplomática" para recuperarlas. "Es una causa nacional recuperar las islas para la Argentina. Creemos tener la razón, lo dicen todos los organismos internacionales. Las Naciones Unidas han convocado a que dialoguemos sobre el tema, eso quiere decir que reconoce nuestros derechos", expresó el funcionario al participar del homenaje por el 37 aniversario del Día de Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.Durante el acto, que tuvo lugar en el Cenotafio a los Caídos en Malvinas ubicado en la Plaza San Martín del barrio porteño de Retiro, se rindió tributo a los ex combatientes y se ponderó la labor para identificar a los soldados enterrados en el cementerio de Darwin."Hay muchas maneras de buscar recuperar nuestras islas, como la vía diplomática y el diálogo", planteó Aguad, que encabezó el acto central junto al canciller Jorge Faurie.El ministro de Defensa dejó un mensaje optimista al vaticinar que "finalmente las islas, por la vía diplomática, van a ser argentinas".Aguad dedicó parte de su discurso a elogiar "el coraje" que demostraron los combatientes argentinos en aquella guerra."Si uno se pone a leer lo que fue esa guerra, la gloria es para estos hombres. Es increíble lo que hicieron nuestros soldados en inferioridad de condiciones, nunca los ingleses tuvieron superioridad aérea a pesar de los medios tecnológicos que tenían. Eso habla acabadamente del coraje de los argentinos y esto es reconocido hoy en todo el mundo, incluso por los propios ingleses. Eso habla de nuestra identidad, de lo que somos", indicó.