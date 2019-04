"Uno aspira a que la seguridad vial sea una materia más en las escuelas"

Gabriel Fratini está desde hace años cerca del tránsito de nuestra ciudad, trabajando en la concientización, el orden, el respeto... Hoy, le toca estar a cargo de la coordinación de la Protección Vial y Comunitaria del Municipio, donde coordina los controles de tránsito, conjuntamente con la Guardia Urbana, sosteniendo que la educación, en materia de seguridad vial, es fundamental.“Todo sirve en tránsito. Yo creo que es fundamental la educación, en todos los aspectos de la vida es lo principal y uno aspira a que en la educación, seguridad vial sea una una materia más en las escuelas, es lo que lo que nos gustaría”, destacó Fratini y continuó: “el año pasado tuvimos 18 víctimas fatales en una ciudad. No fueron todos a la ciudad, pero fueron 18 víctimas fatales y este año ya llevamos dos y no quisiéramos tener más. Yo creo que es la manera de encarar educación por sobre todas las cosas”, sostuvo Fratini al respecto.Además dijo que "las campañas que se realizan desde la Municipalidad, como la del Conductor Designado, Mi Primera Licencia, la Campaña de Gracias por Respetar o la de Senda Peatonal Segura ayudan muchísimo. Además hay distintas empresas privadas de la ciudad que se preocupan por eso y que se fijan si el empleado usa el casco, controlándolos. Las campañas en las escuelas son muy importantes, y muchos docentes tienen ese compromiso", marcó en Radio ADN, 97.9 de nuestra ciudad.El año pasado desde el área secuestraron 1200 motovehículos, la mayoría por falta de chapa patente o falta de carnet de conducir, que son una de las infracciones más recurrentes, junto con el no uso de casco o la falta de seguro."Estamos cerrando prácticamente el período de licencia, hay muchos cálculos para hacer; si somos agentes municipales trabajamos 6 horas por día, el día tiene 24 horas Si empezás a desdoblar todas las horas se debe usar todo el personal que está en la repartición, tenemos 69 personas y que abordamos distintas tareas que el régimen de licencia de los agentes", dijo el coordinador sobre la organización."Como Municipio nosotros debemos dar el ejemplo y sería bueno que ningún empleado municipal debiera cometer alguna infracción de tránsito, o al menos tratar de no cometerla. Somos seres humanos y nos puede pasar por distraídos, pero sería lo ideal que no", completó Fratini y dijo que para él, "hay 5 patas fundamentales: educación, prevención, control, sanción y la infraestructura vial. Si esas 5 patas las apoyamos correctamente, yo creo que vamos a hacer un buen tránsito en cualquier ciudad. Hoy por hoy, en esta ciudad, todo es muy particular. Tenemos un centro cívico económico comercial, un histórico en micro y macrocentro en un determinado lugar. Si bien algunas cosas se centralizaron, tenemos una ciudad que tiene 100.000 habitantes y que tiene un parque vehicular de 94.000 vehículos", estableció, recordando que Rafaela es una ciudad "muy particular, nombrando algunas complejidades en cuanto a tránsito, más allá de que vivimos en un lugar donde los trayectos que recorremos no son largos", dijo.Gabriel Fratini recordó el acuerdo con Defensa Civil de nuestra ciudad. Tomó a esta unión como "un bien para nosotros", en el sentido de las demandas que tienen desde Protección Vial y Comunitaria. "El aporte que nos brinda Defensa Civil, con el convenio que renovaron este año, es bueno y nos ayuda muchísimo. El objetivo de que ellos estén colaborando con nosotros era para liberar algún grupo de inspectores y así poder realizar controles más fuertes y más estrictos en las escuelas, sobretodo a las salidas", dijo.Hoy llevan adelante 20 cortes escolares diarios. 21 si se le suma el de la ruta 34 y Vélez Sarsfield, para que los chicos puedan volver a sus casa. Además, se asisten 4 jardines de infantes. En relación a la cantidad de demandas que tienen, sobre todo de las escuelas, Fratini sostuvo que "parecería que nunca alcanza, porque la demanda cada vez es mayor y porque las necesidades cada vez son mayores en distintos lugares. Surgen determinadas problemáticas de incumplimientos y obviamente hay algunos de los vecinos recurren a las autoridades, las escuelas recurren a nosotros para plantearnos los problemas y ya partir de ahí obviamente hay que abordar los trabajos. Seguimos adelante y un poco de personal en ese sentido vas dejando en el camino y van quedando en esos controles", relató.Aproximadamente hay unos 14 inspectores en la calle. A estos, se le suma al jefe de turno, más 2 inspectores que están tomando exámenes todos los días. Cerca de unos 20 inspectores y cubren 20 escuelas. "Afortunadamente no hemos tenido que lamentar ningún siniestro vial a la salida de las escuelas. En distintos establecimientos las exigencias a veces son de dos agentes. La escuela San José, por la complejidad, la escuela Misericordia, Sarmiento, la escuela Alberdi, nos demandan de la escuela dos agentes por turnos", dijo y agregó: "Defensa Civil nos dio un poco de aire en este sentido con las escuelas que tomó, pero a la vez, llegaron más pedidos como por ejemplo la escuela Amancay, que antes no íbamos, y que ahora vamos. Entonces, tengo que restar personal o buscar de algún otro lado para mandar a una determinada escuela para brindar control porque se cometen infracciones y se pone en riesgo el tránsito", finalizó.