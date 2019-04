Germán Bottero habla poco. Su recorrido por los medios no es el mismo que el de otros candidatos. Tras dejar su banca en el Concejo Municipal se lo observa poco, producto de su bajo perfil, pero sus intenciones son las mismas. Y hoy vuelve a aparecer en una lista de candidatos a concejales, encabezándola, cerca de Leo Viotti, quien en su momento, creció junto a él.

"No podemos dejar de ver lo importante y en esta elección entendemos que lo importante es pelear y disputar la intendencia. Con ganas, entendemos que con Leo Viotti como candidato tenemos la mejor opción para hacerlo. Entonces es buena esta vuelta, que tiene que ver con comprometerme con un proyecto que ya es más que algunos otros proyectos de otro momento", sostuvo el ex concejal, contando los motivos de su vuelta para pelear por un espacio dentro del concejo y el posible cambio que plantea el escenario político.

Sobre todos los candidatos que tendrá el bloque Cambiemos, el radical expresó que "la interna se pone competitiva y difícil, entonces bueno vamos a tratar de demostrar o de ofrecerle a la gente como alternativa electoral lo mejor que tengamos", destacó y se refirió a su nombre en concreto, junto a Viotti: "en ese sentido vuelve a rodar mi nombre. Concretamente, Leo me pide la posibilidad de volver a involucrarme y bueno, conozco el Concejo Municipal, que me dio muchas satisfacciones en distintos momentos de mi vida. No fue una decisión tan difícil, busqué migrar de ser candidato a Senador a terminar siendo primer candidato a concejal, acompañado por Miguel Destéfani, Mabel Fossati y por gente que puede aportar a la política toda su vivencia y toda su mirada de un trabajo particular o alejado de la política", declaró.



"CASTELLANO HA

PERDIDO ESA FRESCURA"

Bottero también hizo referencia a los ciclos de Castellano como primer mandatario de la ciudad y recordó que "yo tuve mi tiempo y he sido candidato en otra realidad. En el 2011 y como en toda campaña, uno deja todo más allá del resultado. La gente entendía que el Justicialismo tenía espacio para seguir conduciendo la ciudad fue cuando Castellano apareció como la renovación del peronismo. Cuando Perotti se retiró de la intendencia, apareció Castellano, que era un poco en ese momento el aire fresco. Creo que hoy esa frescura la ha perdido", dijo Bottero en Radio ADN, Fm 97.9 de nuestra ciudad.

"Hace dos años era impensado ganarle al peronismo, que siempre fue difícil. Lo hemos podido hacer muy pocas veces, pero parte de ganarle de la forma que se le ganó fue la erupción de Leo Viotti, como esa persona que representaba este cambio en la ciudad. Esto le da a los méritos los pergaminos suficientes para intentar pelear esta intendencia", analizó.

Además dijo que "otros tenemos un perfil más bajo como es el caso mío. Yo creo que en la política como en cualquier orden de la vida la gente termina premiando y vamos eligiendo o hablando bien de una persona cuando uno es original y eso es naturalmente lo que uno es", pensó.

El candidato habló de la campaña que están haciendo y del diálogo que están teniendo con los vecinos de los barrios. Dijo que "en los barrios más alejados nos llama la atención el mensaje que tienen contra el gobierno de turno, porque fueron siempre lugares donde el Justicialismo tuvo una masa crítica de votos imperforable, donde no los movía. Mayormente se acompañaba al Intendente, sea quien sea. Y hoy empecé a escuchar dudas, empezar escuchar quejas y otras cuestiones. Existe esa percepción de que algo está cambiando, de que algo empezó a sembrarse en el 2017 y que puede continuar para estas próximas elecciones", manifestó.



UN RELATO DE

LA ACTUALIDAD

"Creo que hay problemas, que realmente a la gente le están angustiando como la falta del trabajo, el no llegar a fin de mes. Las tarifas de servicios son altas, son problemas reales. No es lo que dice el diario allá en Buenos Aires, es lo que le pasa al vecino acá en Rafaela y yo creo que parte de lo que hace a un buen político, es aceptar, entender y reconocer los errores que son parte en este caso del propio gobierno", comenzó diciendo Bottero en un análisis de esta realidad. Y continuó: "lo que está pasando te coloca cerca de ese lugar. Somos Cambiemos, pero entendemos y comprendemos las angustias o la necesidad de mucha gente y bueno, los escuchamos y vamos a estar al lado de ellos. Les explicamos claramente que es lo que uno puede hacer, hasta dónde llega nuestra posibilidad de solucionar o no, algún problema. En este sentido creo que lo que hay que hacer es ser sincero y claro, dijo.

A modo de cierre, expresó que "esta posibilidad que se me presenta, de ser en algún momento concejal oficialista y poder acompañar a un intendente amigo, como Leo Viotti, es para que empiece a lograr las cosas que necesita desde el Concejo Municipal y después lo implemente desde su gestión día a día", finalizó.