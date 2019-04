Masivo festejo popular en la Plaza del Soldado

Cientos de vecinos participaron ayer por la tarde del festejo del barrio Malvinas Argentinas en la Plaza del Soldado que incluyó feria de artesanías, espectáculos musicales, danzas y castillos inflables para los más chicos en el marco de una propuesta coordinada por la Secretaría de Cultura y el área Vecinales de la Municipalidad de Rafaela.El intendente Luis Castellano, junto a integrantes de su gabinete, se acercó para acompañar a los vecinos en esta fiesta que se se desarrolló en una jornada “veraniega” y que fue el cierre de una fecha conmemorativa muy cara al sentimiento de los argentinos como lo es el Día de los Caídos y Veteranos de la Guerra de Malvinas.En este marco, no faltaron los sillones, el mate, la torta y la clásica postal de los más pequeños disfrutando de los juegos ubicados en uno de los tantos espacios públicos que tiene Rafaela.Presente en el cierre de la jornada homenaje a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas, el intendente Luis Castellano dijo que “estamos cerrando este día tan especial con una fiesta barrial como tanto nos gusta organizar desde el Municipio junto con los vecinos, las Comisiones Vecinales. El clima acompañó y se llenó de gente; muchos artesanos, mucha gente con sus sillones llegaron para compartir y tomar mates, escuchar música de nuestros artistas locales, bailar. En definitiva a pasar un día de fiesta. Creo que necesitamos esos días de fiesta, necesitamos tener esos lugares para poder encontrarnos, en el espacio público, en las plazas, en los lugares que nosotros cuidamos como para que los vecinos los utilicen y vayan ganando las familias día a día”.El Intendente agregó que “es una hermosa manera de conmemorar el 2 de abril, un día que no sólo no debemos olvidar sino que día a día lo tenemos que engrandecer”.“Quiero agradecer a la Vecinal de barrio Malvinas que ha trabajado junto con nosotros para poder concretar este acto y a todas las vecinales con las que nos estamos reuniendo y con las que estamos trabajando codo a codo para que la ciudad esté cada día mejor. Ahí uno ve que hay futuro, expectativa, ganas. Estoy realmente muy agradecido y muy contento por las 41 Comisiones Vecinales que se armaron y les agradezco el trabajo que hacen y, ahora que van a tener un mandato de 3 años, vamos a trabajar muy fuerte para seguir haciendo una Rafaela cada día mejor trabajando codo a codo con cada una de las Comisiones Vecinales en cada uno de los barrios de la ciudad”; finalizó el mandatario.