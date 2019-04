Nicolás Ortiz Zavalla presentó su candidatura

El pasado 27 de marzo hizo su lanzamiento como candidato a la Comuna local, Nicolás Ortíz Zavalla que está embanderado con el FPCyS (Frente Progresista Cívico y Social) y todo su equipo. Nicolás Ortíz Zavalla es un joven de 36 años, Bioquímico, proviene de una familia abocada a la medicina y como dato cercano, hijo de Jorge “Coco” Ortíz Zavalla expresidente de la Comuna de Humberto I.Del acto de referencia, que se llevó a cabo en la Sede del Club Argentino, participaron los integrantes de la nueva lista, además del diputado provincial Omar Martínez y el director de Desarrollo Social de Santa Fe, Rodolfo Giacosa, acompañados por jefes comunales de la región, de la localidad mandato cumplido, instituciones, familiares, amigos y simpatizantes. La apertura estuvo a cargo de Edita Andradi que se encuentra ligada a esta fracción política desde que fue convocada por Omar Martínez (hoy Diputado provincial). Cada uno a su turno (Alejandra Viotti, Miguel Bussinello, Mónica Monje) habló y manifestó “transparencia y convicción para el proyecto”; “compromiso con el vecino y convencidos que el camino adecuado es trabajar al lado de cada habitante. Gestionando obras y programas”. “Mejorando la calidad de vida de los humbertinos con metas simples, concretas e importantes. Mantener una Comuna abierta a las necesidades y propuestas de todos”.A su turno Nico Ortiz Zavalla, les decía a los presentes (y a todos los humbertinos): “Algunos de nuestros proyectos apuntan: en lo social, trabajar transversalmente con todas las instituciones, revivir el origen social para el cual fue creado el Centro de Cuidados (cci) y que esté a disposición a lo largo del año ininterrumpidamente. Obra pública: mejorar desagües urbanos, suburbanos y rurales; reparación, mantención de caminos y gestionar nuevos mejorados urbanos. Garantizaremos que los ingresos mensuales por tasa rural sean destinados íntegramente al sector rural. Ingreso a Humberto Primo del tránsito pesado por el acceso sur (Ruta 80-s) conjuntamente la generación de una playa para estacionamiento de camiones. Seguridad: asistiremos preventivamente a la Policía local mediante la formación de una guardia urbana y un sistema de vídeo- vigilancia, pensando en una medida de largo plazo, incluiremos a los jóvenes con menos oportunidades, mediante el Sistema educativo y actividades como el deporte o Talleres de oficio. "El día que entendamos que el pibe que hoy tiene 6 o 7 años y nos da lástima porque no puede asistir al colegio, nos da lástima porque no cuenta con recursos económicos, nos da lástima porque no está contenido familiarmente, al pasar los años es el mismo de 14 años que nos va a dar miedo" ese día aprenderemos que para disminuir la inseguridad de raíz se necesita de la inclusión”.Cerraron las palabras de Giacosa y Omar Martínez (que se postula a Senador por el Departamento Castellanos; Miguel Lifschitz a Diputado Provincial y Antonio Bonfatti como Gobernador de Santa Fe) quien manifestó el apoyo sostenido que mantienen con el actual Gobierno de la Provincia de Santa Fe.Titulares: Nicolás Ortiz Zavalla, Mónica Monje, Miguel Businello, Alejandra Viotti y Edita Andradi. Suplentes: Sergio Sangalli, Gilda Gandolfi, Claudio Cillario, Marianella Monje y Facundo Tomatis. Revisores Titulares: Juliana Colombo, Marcos Forni y Silvia Moreno. Revisores Suplentes: Silvana Cretón, Aldana Frascara y Pablo Scotta.