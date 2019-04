Más de doce millones para pavimento urbano

El diputado provincial Omar Martínez acompañó el pasado miércoles la firma de convenios entre el Gobierno de Santa Fe y 6 comunas del departamento Castellanos. El objetivo es ejecutar la obra de pavimento urbano para 19 cuadras en total y el total de inversión asciende a $ 12.594.096,14.Los actos -que se realizaron en María Juana y Ramona- fueron encabezados por el ministro de Economía de Santa Fe, Gonzalo Saglione; los presidentes comunales de las localidades anfitrionas, de Santa Clara de Saguier, Angélica, Bella Italia y Castellanos, el subsecretario de Ejecución de Proyectos de Inversión del Ministerio de Economía, Gabriel Rosti, legisladores y representantes de instituciones, y el senador Alcides Calvo.Con estas ya son 9 las localidades del Departamento que ya han firmado el convenio que representa un 10% del total de los gobiernos locales de provincia que lo han hecho.“Es un adelanto que realiza la Provincia de sus propias arcas a las localidades de nuestro territorio. Estamos hablando de más de 12 millones de pesos que quedan plasmados en obras para nuestros pueblos, que serán ejecutados aquí con mano de obra de nuestros pueblos que consume en la localidad por lo que dinamiza la economía”, resaltó Martínez. El legislador -precandidato a senador por el Frente Progresista- agregó “este programa que lleva adelante y propuso nuestro gobierno de Miguel Lifschitz y que aprobamos en la Legislatura, tiene que ver con la deuda que contrajo durante más de diez años el gobierno nacional anterior justicialista, resultado de una detracción ilegal -así lo consideró la Justicia- que nos hicieron a los santafesinos. El actual gobierno de Cambiemos desoyó hasta el momento la decisión de la Corte Suprema de 2015 para que nos pague lo que nos debe el Estado Nacional. Es por esto este adelanto de esa deuda que les corresponde a cada una de las localidades y que se traduce en obras que no pueden esperar lo que se decida en Buenos Aires”.En contacto con la prensa, Saglione explicó que con esta decisión “dentro del presupuesto 2019 son $ 3100 millones de pesos para la ejecución de 3000 cuadras de todas localidades de la Provincia, que son distribuidas según la cuota de coparticipación y no según el color político de la comuna. Es una decisión del gobernador para acompañar a los gobiernos locales”. A la vez que resaltó “hay que defender lo nuestro. Desde el Frente Progresista se ha dado una señal muy fuerte de coherencia a lo largo del tiempo: fuimos los únicos que defendimos Santa Fe. En 2013, 2014 los legisladores del Frente Para la Victoria justificaban por qué Nación liquidaba incorrectamente la coparticipación a los santafesinos. Desde 2015 a hoy, los legisladores de Cambiemos tratan de justificar por qué Nación no paga la deuda. Dentro de poco se elige el gobernador que se sentará a hablar con Nación sobre este tema: ¿a quién vamos a elegir? ¿A aquellos que han mostrado coherencia para defender a Santa Fe como el doctor Antonio Bonfatti? ¿o a otros dirigentes que pusieron los intereses partidarios sobre los de los santafesinos?En la localidad de María Juana el presidente comunal anfitrión, Amadeo Bazzoni, firmó un convenio por $4.463.937,94 para la ejecución de 5 cuadras; el de Angélica, Juan Antonio Muñoz $ 1.696.224,50 (3 cuadras); Bella Italia, Héctor Perotti $ 1.430.834,46 (3 cuadras).Amadeo Bazzoni agradeció “al gobierno provincial y al diputado Omar Martínez que nos acompañó en la gestión de los trámites para poder concretar este programa”En Ramona, su presidente comunal Fabio Barbero firmó un convenio para la ejecución de 3 cuadras por $ 1.951.061,96; Miguel Giacobone (Castellanos) $ 672.878,73 (1 cuadra) y Sebastián Rancaño (Santa Clara de Saguier) $ 2.379.158,55 (4 cuadras). Los plazos de ejecución de las obras oscilan entre 1 y 5 meses.En la oportunidad, se puso en funciones una camioneta 0 km que fue adquirida con Fondos de Obras Menores por la comuna de Ramona.Mostrando _CAR0403.JPG.