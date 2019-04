Aplicación para aprender más

El Ministerio de Educación, junto con la Federación de Veteranos de Guerra de Malvinas de la Provincia de Santa Fe, presentaron este lunes, en la tradicional Vigilia por Malvinas que se realizó en el Parque Nacional a la Bandera (Av. Belgrano 500) de Rosario, un recurso tecnológico didáctico destinados a fortalecer los conceptos de soberanía y construcción colectiva de la memoria entre los alumnos santafesinos.Se trata de la aplicación “APPrender Malvinas” para dispositivos tecnológicos (celulares, tablets) con contenidos animados sobre Malvinas, presentados en realidad aumentada y realidad virtual que podrá descargarse desde la tienda de aplicaciones.La ministra de Educación, Claudia Balagué, destacó que “es un orgullo presentar este trabajo que comenzó en el debate de la ley de Educación provincial. Teníamos que lograr que temas como Malvinas y soberanía lleguen a todas las escuelas y dijimos por qué no crear un contenido santafesino para los chicos, con sus nuevos lenguajes y formas de comunicación”.“Así surgió la posibilidad de tener un mapa interactivo, que vamos a distribuir un millón en toda la provincia, y que a partir de una aplicación bajada con el celular o tablet van a poder acceder a todo el contenido, desde los más chiquitos hasta los de nivel superior. Accederán a lugares con realidad virtual, interactivos, con videos de experiencias, al arte que rememora Malvinas, los recursos naturales, la historia; todos esos contenidos a disposición de todos”, amplió la titular de Educación durante la presentación.Por su parte, Rubén Rada, presidente de la Confederación Nacional de Combatientes de Malvinas, indicó que “esto es lo que pedimos siempre: que los jóvenes aprendan de Malvinas, que crezcan, sean felices, que amen a su país, y que no con violencia sino con paz hagan el reclamo para que las islas sean nuestras”.“Pasarán cien años, quizá no la devuelvan, pero en cada aula de nuestra provincia y de nuestro país, cada vez que le pregunten a un chico, ¿las Malvinas qué son?, van a decir que argentinas. Y es va a ser nuestro triunfo de los que combatimos: la palabra”, agregó Rada, quien dijo que la aplicación llegará a todas las escuelas de la provincia y seguramente a otras provincias.QUÉ TRAEEsta herramienta tecnológica responde a un lenguaje acorde a los intereses de los estudiantes, para abordar la gesta desde escenas con animaciones en 3D, infografías, videos, figuras en realidad aumentada, o incluso, podrán experimentar la inmersión en realidad virtual (que se manipula a través de cascos).De esta manera, los estudiantes tendrán la posibilidad de sumergirse en la plataforma submarina desde las islas hasta el centro de distancia con el continente, mientras escuchan los argumentos geográficos e históricos, y hacen click en la animación 3D de un barco pesquero. O podrán recorrer –mediante realidad virtual- el cementerio de Darwin o la calle actual de Puerto Argentino, por donde en su momento salieran los soldados argentinos el día que se puso fin a la guerra.La aplicación tiene múltiples puntos de acceso y cada uno lleva a un tema relacionado. Los estudiantes encontrarán videos históricos sobre la guerra, la historia del Gaucho Rivero relatada en dibujos originales, la Junta de Recuperación de Malvinas, el rol de la prensa en el conflicto, podrán conocer a los 49 soldados santafesinos caídos en Malvinas y escuchar videos con testimonios de veteranos, familiares y del Equipo Argentino de Antropología Forense que estuvo en la localización de los cuerpos en Darwin. También acceder a un mapa colaborativo de sitios de la memoria sobre Malvinas en la provincia de Santa Fe, música y libros relacionados con Malvinas, entre otros contenidos y recursos didácticos.Esta herramienta está destinada también a que los docentes utilicen sus entradas como disparadores de las clases.DESCARGAA partir de este jueves estará en vigencia la aplicación en tiendas para dispositivos con sistema operativo Android y en el Campus Educativo del Ministerio de Educación, en el blog "La escuela hace memoria: APPrender Malvinas": http://campuseducativo.santafe.gob.ar/apprender-malvinas/