Convenio con el Ministerio de Economía

Con la destacada presencia del ministro de Economía de la Provincia, Gonzalo Saglione, la Comuna de Ramona, a través de su Presidente, acordó fondos para la ejecución de pavimento urbano y obras complementarias, que permitirán agilizar la construcción de nuevas cuadras de hormigón en arterias de la localidad y brindar mejores condiciones de pago a los vecinos beneficiados.El financiamiento se enmarca en los parámetros de la Ley N° 13.751, mediante la cual se autoriza la transferencia a los gobiernos locales, en carácter de anticipo a cuenta de las participaciones que les corresponderán al momento en que el Estado Nacional haga efectivo cumplimiento de lo establecido en los fallos emitidos por la Corte Suprema de Justicia.La firma tuvo lugar en el NIDO del Complejo Recreativo y contó con la participación del senador Alcides Calvo, el diputado Omar Martínez, el Subsecretario de Ejecución de Proyectos de Inversión, Gabriel Rosti y los mandatarios de las Comunas de Bella Italia, Héctor Perotti y Castellanos, Miguel Giacobone, quienes refrendaron similares convenios para sus comunidades.Cumplida la formalidad, en un plazo estimado de 45 días comenzarán a transferirse los recursos y, previa adquisición de los materiales, se iniciarán las obras por administración comunal, mediante la implementación de equipamiento y personal propio.Considerando la necesidad de renovar el vehículo institucional, la administración comunal ha concretado la adquisición de una pick up 0 km en el marco del Fondo de Obras Menores, creado por Ley 12.385.Se trata de una camioneta Ford Ranger, incorporada al parque de maquinarias y rodados, previa licitación adjudicada a la empresa Long Automotores SA, afectándose a la misma el 50 % del monto disponible, mientras el restante 50 % ha sido afectado al pago de gastos corrientes, fundamentalmente erogaciones de personal y cargas sociales.El Fondo de Obras Menores financia mediante aportes no reembolsables la construcción de obras y adquisición de equipamiento para Municipios y Comunas, permitiendo dotar de infraestructura básica a sus comunidades y renovar su parque de maquinaria y, desde algunos años, previa autorización legislativa permite destinarlo al pago de gastos corrientes con el objeto de aliviar las cuentas fiscales.A partir de una gestión desarrollada en el ámbito de la Junta Comunal de Protección Civil, visitaron Ramona, el Sub Jefe de Unidad y Jefe de Orden Público de la UR V de Policía, Domingo García y Ricardo Pereyra, respondiendo a la invitación cursada y atendiendo a hechos de inseguridad acaecidos recientemente.Las autoridades policiales junto a representantes de instituciones intermedias analizaron la situación, particularmente en cuestiones operativas y de funcionamiento de la dependencia local.A partir de ello, el Presidente Comunal en audiencia con el Jefe de Seguridad del Nodo, Agustín Andereggen, analizaron medidas concretas en la materia tales como la cesión de un nuevo vehículo para patrullaje, la asignación de personal adicional, la implementación del Buzón de la Vida para la denuncia de eventuales delitos y la concreción de operativos de saturación, todas ellas con el objetivo de prevenir y desalentar conductas delictivas.Fabio Barbero y Romina Poliotto, Presidente y Tesorera respectivamente, renovaron para el año en curso, la addenda con la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia para la formulación y ejecución de acciones de promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.Al acto, que se celebró en el Nodo de la ciudad de Rafaela y estuvo dirigido por la responsable del Área, Andrea Travaini, siguió una capacitación para equipos técnicos sobre la importancia de la detección temprana y la interrelación con la Subsecretaría.A partir de este acuerdo la Comuna de Ramona reitera su compromiso con el Programa de Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos, a través del cual se fortalecen las acciones del primer nivel de intervención mediante asistencia técnica y financiera.