LeBron James se bajó del Mundial

LeBron James estaba en la preselección de 35 jugadores entregada por Gregg Popovich, sin embargo se confirmó que el jugador de los Lakers no estará en el Mundial de China 2019, que se disputará del 31 de agosto al 15 de septiembre.De esta manera, LeBron volverá a pisar las canchas en el debut de la temporada 2019/20, ya que no estará en la post temporada luego de 14 años. Según Joe Vardon, de The Athletic, la determinación de The King es trabajar en el inicio del rodaje de Space Jam 2, que comienza este verano y estará en las salas en 2021. La secuela de Space Jam, con Michael Jordan como protagonista, es una de las más famosas en el mundo del deporte y su calendario de trabajo para este verano nunca tuvo en cuenta los compromisos deportivos, por lo tanto LeBron no estará con Estados Unidos en el Mundial de China. Sin embargo, según las fuentes de Vardon, James no ha descartado regresar a la selección estadounidense para los Juegos Olímpicos Tokio 2020.