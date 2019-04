Camioneros volvió a criticar a AFA

Camioneros, el club que es dirigido por los Moyano realizó un duro comunicado apuntando a la AFA, a "Chiqui" Tapia y a las diferencias entre categorías metropolitanas y del Consejo Federal.La joven institución fue creada hace una década por el gremialista Hugo Moyano y su hijo Pablo mostró todo su malestar por la situación del fútbol argentino. Un dato no menor es que el comunicado apunta a la AFA, Barracas Central (ascendido el lunes a la B Nacional) y al mismísimo "Chiqui" Tapia, que es yerno de Hugo y cuñado de Pablo por estar casado con Paola Moyano.En uno de los párrafos menciona: "...entre tanto se iba tejiendo algo más sucio aún, con el Consejo Federal, el de modificar los torneos perjudicando ostensiblemente a los clubes 'chacareros' y favoreciendo (o casualidad) a los de la B Metropolitana, donde juega Barracas Central y cuyo referente conduce 'circunstancialmente' la AFA. 5 ascensos para ellos, 2 para quienes tienen que hacer un Maratón de cientos de miles de kilómetros al año para seguir de pie, con torneos que comienzan en el mes de Septiembre, que no pueden sostener a sus planteles, que se quedaron 9 meses parados. Pero como están atados y coaxionados, porque el Consejo Federal es COMPLICE de ese establishment, ¿Quién se les ocurre que hizo punta?, sí, Pablo Moyano: En diciembre, nuestro club, les envió una carta documento y hoy todavía no recibimos respuesta".En el tramo final menciona que "Camioneros hace punta, es PIONERO, lucha contra las corporaciones, aquellos que quieren hacer desaparecer el fútbol del interior, de aplastar a los más chicos, de los que 'tranzan', para sacar provecho o conseguir algo más en los escritorios. Y un llamado de atención para los clubes que se subordinan y se arrodillan ante el poder: podrán permanecer circunstancialmente aferrados y atornillados a sus lugares, pero cuando miren atrás y vean que sus instituciones van desapareciendo, empujadas al precipicio, por este sistema unitario y corrupto, tronará el escarmiento. No podrán mirar en el Pueblo y ciudades, a sus hinchas a los ojos y entre ellos, seguramente hasta sus hijos les darán vuelta la cara".