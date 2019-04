Mársico reclama por desbosque y desmalezado en zona urbana

El concejal del Partido Demócrata Progresista Lisandro Mársico, ingresó un requerimiento al Departamento Ejecutivo Municipal para que a través de las áreas que correspondan se proceda a intimar a los propietarios de lotes contiguos a la arteria J. V. González, entre las calles Domingo Silva y Av. G. Maggi, a que lleven a cabo el corte de malezas y desbosque, ya que, se observan matorrales y arbustos de gran tamaño; en caso de hacer caso omiso a dicha requisitoria solicita se efectúe la tarea, por cuenta y cargo de los propietarios que no cumplen con las normas.“Habiendo recorrido los sitios descriptos precedentemente, los vecinos me han manifestado, que se ven afectados por la cantidad de roedores que provienen de esos terrenos y por los delincuentes que utilizan dichos inmuebles como vía de escape fácil cuando roban o hurtan en las viviendas, sobre todo las que se ubican sobre la calle Joaquín V.González”, informó el edil pedepista.“El sitio de referencia se encuentra en la zona urbana, por lo que resulta inexplicable porqué el Municipio no ha intimado a los propietarios de esos terrenos, para que procedan a desmalezar el lugar, inclusive con las respectivas tareas de desbosque en ciertas partes, todo lo cual, serviría para disminuir los efectos perjudiciales que se citaron”, se explayó Mársico al respecto.