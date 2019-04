La oposición se expresó en las redes

BUENOS AIRES, 3 (NA). - Dirigentes de distintos espacios opositores se expresaron ayer en las redes sociales en reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, en un nuevo aniversario del inicio de la contienda bélica de 1982.La ex presidenta y actual senadora Cristina Kirchner publicó un video que recupera un discurso suyo en el que sostiene que la defensa de la soberanía de Malvinas "no puede estar aislado" de "un proyecto de país" en el que también se reivindique la soberanía en todos los planos."Hablar de las Islas Malvinas, de nuestra soberanía, de nuestros combatientes, no puede ser aislado de un contexto político global. No se puede defender Malvinas y no defender la industria nacional. No se puede defender Malvinas y no defender la ciencia y la tecnología que hace a la soberanía tecnológica nacional. No se puede defender Malvinas y endeudar al país perdiendo la soberanía política y financiera", enumeró en el video la ex jefa de Estado, en un tiro por elevación al Gobierno de Cambiemos.Por su parte, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, recordó la aventura bélica en Malvinas como "una guerra equivocada y desigual", pero que al mismo tiempo expresaba del lado argentino "un reclamo justo y soberano que los gobiernos no deben olvidar".En tanto, el diputado de Red por Argentina Felipe Solá llamó a mantener "viva la defensa de la soberanía nacional" y no confundir "nunca más el diálogo necesario con la sumisión vergonzante de este gobierno".El diputado del Frente Renovador Alejandro Grandinetti optó por expresar "un sentido reconocimiento al valor de aquellos que dieron la vida para defender lo que es nuestro por derecho, historia y sentimiento".