Primer ciclo de conciertos didácticos de la Sinfónica

La Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe, dependiente del ministerio de Innovación y Cultura, abre la inscripción para su primer Ciclo de Concierto Didácticos del 2019 que se llevará adelante desde el miércoles 29 hasta el viernes 31 de mayo en el Centro Cultural Provincial (Junín 2457, Santa Fe), con entrada gratuita y cupos limitados según la capacidad de sala.Seis conciertos en total serán los que conformen el Ciclo, divididos en dos encuentros matutinos diarios.Destinado a las instituciones educativas de la capital provincial y localidades cercanas, los encuentros contarán con la participación del Maestro Juan Rodríguez -ex trompetista de la Sinfónica- y la artista Claudia “Negra” Correa y el dramaturgo Pablo Tibalt, como invitados. También habrá una actuación solista de la pianista Lilia Salsano, integrante de la Orquesta Sinfónica.Los interesados en participar de las funciones podrán inscribirse desde el lunes 22 de abril al viernes 10 de mayo inclusive, de 09 a 12 horas, de lunes a viernes. Telefónicamente al (0342) 4572531, por correo electrónico, a [email protected] ; o bien concurriendo personalmente a la segunda oficina administrativa de la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe de calle Junín 2522, 2º Piso.Quienes quieran inscribir grupos al Ciclo, deberán presentar los siguientes datos- Día y horario elegido.- Nombre, número, teléfono y localidad de la institución educativa.- Total de asistentes (alumnos más adultos acompañantes), aclarando si algún asistente tiene, o no, dificultades para el uso de escaleras o alguna capacidad especial.- Nombre, apellido, teléfono celular y correo electrónico del docente a cargo.Desde el miércoles 29 hasta el viernes 31 de mayo:- Primera función: de 09:45 a 10:30 horas.- Segunda función: de 11:15 a 12:00 horas.Desde el lunes 29 de abril se encontrará disponible el material didáctico para trabajos en el aula.Todos aquellos docentes que deseen retirar el material deberán presentarse en la sección administrativa de la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe, dentro del mismo Centro Cultural Provincial (Junín 2457, Santa Fe) de martes a viernes de 9 a 12 horas.L. V. Beethoven: Sinfonía N° 6 Pastoral; B. Smetana: El Moldava; G. Rossini: Obertura de Guillermo Tell; E. Grieg: La muerte de Ase de la Suite Nº 1 Peer Gynt; W. A. Mozart: Obertura de Don Giovanni; P. I. Tchaikovsky: Romeo y Julieta; F. Chopin: Concierto para piano y orquesta N° 1 – 1° movimiento; F. Mendelssohn: Sueño de una noche de verano Nº 9, Marcha Nupcial; L. V. Beethoven: Sinfonía N° 9.El objetivo de los conciertos didácticos de la Sinfónica santafesina sigue siendo conectar a la juventud con el universo de la música académica, aportándoles herramientas para su comprensión y análisis, pudiendo generar un vínculo con una de las expresiones artísticas más nobles y completas, de gran vigencia histórica y de suma importancia para el desarrollo personal íntegro.Con la presencia de la Negra Correa en el escenario, el organismo orquestal repite la experiencia de los ciclos didácticos del año pasado, donde la artista interactuó activamente con los músicos, el director y la audiencia, generando un espacio lúdico y de aprendizaje logrando que la música académica sea apreciada por todos los alumnos y docentes asistentes.