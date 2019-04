Victorias de Ben Hur y CAI

Se completó anoche la primera fecha del torneo Preparatorio de primera división, organizado por la Asociación Rafaelina de Básquetbol.En el Coliseo del Sur, Ben Hur se impuso a Argentino Quilmes por 68 a 62. Los parciales fueron 12 iguales, 28 a 27 y 51 a 39, para el elenco de Cristian Losano, que tiene para este certamen el regreso de Federico Serrano.En tanto, en el otro partido jugado en el gimnasio Lucio Casarín, Independiente se impuso al local Atlético por 67 a 34. Los parciales fueron 10-17, 16-37 y 26-49. La Crema no contó con los jugadores del equipo de Liga Provincial (el viernes inicia los cuartos de final ante Racing de San Cristóbal), mientras que el CAI mostró el regreso de los jugadores que estuvieron a préstamo en otros equipos, como Juan Rodriguez, Luciano Volta, Facundo López y Bruno Fagnola.La fecha había tenido previamente los triunfos de 9 de Julio ante Peñarol por 104 a 57, y de Libertad ante Unión por 96 a 79.En la segunda fecha jugarán Peñarol vs. Libertad, Unión vs 9 de Julio, Quilmes vs. Atlético e Independiente vs. Ben Hur.