Rossi insiste con la unidad de la oposición

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El presidente del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, aseguró hoy que "el camino más corto" para doblegar a Cambiemos en las próximas elecciones es "la unidad de toda la oposición", porque de darse ese escenario podría ocurrir una victoria "en primera vuelta".Si bien la tendencia marca que el peronismo llegaría dividido a las próximas elecciones entre el ala más kirchnerista y el sector que agrupa al denominado PJ Federal, Rossi no se resigna a que la unidad pueda producirse en la recta final previa al arranque formal de la campaña."Para que quede configurado el cuadro definitivo de la oposición todavía queda mucho agua bajo del puente por recorrer", expresó, y marcó como un precedente auspicioso la unión de todo el arco peronista para arrebatarle a Cambiemos un miembro en el Consejo de la Magistratura."El camino más corto para ganarle a Macri es la unidad de la oposición porque nos permitiría presumir que podemos ganar en primera vuelta", se esperanzó en una entrevista a El Destape radio.En este sentido, el ex funcionario kirchnerista dijo que va a seguir aferrándose a esta expectativa "hasta que la realidad en términos efectivos demuestre lo contrario".En otro orden, Rossi se refirió a los dichos recientes del secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, quien descartó brindar su apoyo a Roberto Lavagna en una hipotética candidatura presidencial por el presunto apoyo del ex ministro de Economía a la flexibilización laboral."Celebro la decisión de Pablo Moyano. Lamento muchísimo las expresiones de Lavagna si así hubiera sido", indicó el diputado santafesino.Para Rossi, el planteo de la flexibilización laboral "atrasa como 30, 40 o 50 años" y "lo que esconde es seguir depreciando el poder adquisitivo del salario y formar una masa de trabajadores que no pueda llegar a fin de mes"."Hay que retomar la senda del crecimiento y para eso debemos potenciar nuestro mercado interno y consumo. Para que haya mercado interno fuerte debe haber muchos argentinos con trabajo bien remunerado", argumentó.