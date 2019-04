La “Crema” tiene día, hora y árbitro para visitar a Chacarita

Las posibilidades para clasificar al Reducido por el segundo ascenso a la Superliga son remotas para Atlético de Rafaela, sabe que debería ganar los tres partidos que le quedan a la fase regular de la B Nacional, pero también lo tendrían que acompañar otros resultados.Tras la dura derrota ante Mitre, el plantel retornó a los entrenamientos ya con la cabeza puesta en Chacarita y en tratar de conseguir esa victoria que le eleve el ánimo para cerrar de la mejor manera posible la temporada, y quién dice, llegando a la definición con chances concretas. Todo puede suceder.El próximo compromiso de la “Crema” será el sábado 6 de abril a las 15:30 hs ante el “Funebrero”, el último de la tabla general con 17 puntos. El árbitro de dicho encuentro será Mariano González.Pensando en dicho juego, Llop comenzará a probar desde hoy el posible equipo. Teniendo en cuenta la última presentación, el DT estará obligado a realizar una modificación obligada tras la lesión de Marco Borgnino (ver abajo), mientras que también podría meter un par de cambios más.“Es demasiado importante, su capacidad goleadora, hizo 7 goles. Nos quitó posibilidades también de poder empatar el partido”. Llop se refería a la baja temprana de Marco Borgnino en el encuentro ante Mitre. Finalmente se confirmó que el tirón que tuvo en el recto de su pierna izquierda es un desgarro y por lo menos tendrá 20 días de recuperación. Así, Borgnino se pierde lo que le queda por jugar a Atlético de Rafaela en la fase regular de la B Nacional, tres encuentros.Esta es otra baja sensible que sufre la “Crema”, sumada a la de hace algunas semanas la de Tomás Baroni.La 23ª fecha de la B Nacional se jugará de la siguiente manera:15 hs Arsenal vs Agropecuario (Leandro Rey Hilfer), 15:30 hs Morón vs Olimpo (Luis Lobo Medina), 21 hs Instituto vs Almagro (Diego Ceballos).15:30 hs Chacarita vs Atlético de Rafaela (Mariano González), 15:30 hs Def. de Belgrano vs Villa Dálmine (Lucas Comesaña), 19:05 hs Sarmiento (J) vs Ferro Carril Oeste (Yamil Possi), 22 hs Mitre de Santiago del Estero vs Los Andes (Pablo Giménez).11 hs Temperley vs Central Córdoba (Adrián Franklin), 17 hs Gimnasia (J) vs Gimnasia Mza. (Gerardo Méndez Cedro), 19 hs Ind. Rivadavia vs Brown (PM) (Fabricio Llobet).20.30hs Santamarina vs Platense (Yael Falcón Pérez), 21:05 hs Quilmes vs Nueva Chicago (Bruno Bocca).