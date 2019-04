May pedirá nueva prórroga del Brexit

LONDRES, 3 (AFP-NA). - La primera ministra británica, Theresa May, aseguró el martes que Reino Unido necesita una nueva prórroga de la fecha del Brexit para encontrar una solución al bloqueo y propuso al líder de la oposición, Jeremy Corbyn, que se sienten a buscarla juntos.Casi tres años después del referéndum de 2016 y cuando Reino Unido ya superó la fecha fijada inicialmente para el Brexit -29 de marzo de 2019-, los británicos siguen sin saber qué les depara el futuro inmediato. El Tratado de Retirada que la primera ministra firmó con Bruselas fue rechazado tres veces por el Parlamento, pero los diputados tampoco lograron ponerse de acuerdo sobre ninguna opción alternativa.Ante esta situación, May convocó el martes un maratoniano consejo de ministros que duró siete horas y al término del cual anunció su decisión. "Sé que hay algunos que están tan hartos de las demoras y de los interminables debates que les gustaría salir (de la UE) sin un acuerdo la semana que viene", afirmó, pero "irse con un trato es la mejor solución"."Por lo tanto, necesitaremos una nueva ampliación del Artículo 50 (del tratado europeo, que fija la fecha de salida, ndlr), que sea lo más breve posible y que concluya cuando aprobemos un acuerdo", agregó.Y, afirmando que la división reinante en el Parlamento y en el país "no puede durar mucho más", propuso para romper el bloqueo "sentarme con el líder de la oposición y tratar de acordar un plan -que ambos respetaríamos- para garantizar que abandonamos la Unión Europea y que lo hacemos con un acuerdo".Dicho plan, precisó, tendría que ajustarse al Tratado de Retirada, que los líderes europeos ya afirmaron en reiteradas ocasiones que no están dispuestos a reabrir. Por lo que el margen de negociación se centraría en la futura relación que Londres quiere construir con la UE, subrayó."SER REHEN ALARGO PLAZO"Hace dos semanas, los 27 socios europeos de May accedieron a darle más tiempo para evitar un Brexit sin acuerdo, pero dejaron claro que querían una solución antes del 12 de abril."La UE no puede ser rehén a largo plazo de la resolución de una crisis política en Reino Unido", dijo este martes el presidente francés, Emmanuel Macron, durante un encuentro con el primer ministro irlandés Leo Varadkar en París.Este por su parte, dejó muy claro que Irlanda no quiere convertirse en "la puerta trasera" que facilite a los británicos acceder al mercado europeo en caso de un Brexit sin acuerdo, al mismo tiempo que reiteró su oposición al regreso de una frontera entre la provincia británica de Irlanda del Norte y su país.Los mandatarios europeos deben reunirse de nuevo el 10 de abril en Bruselas. May debería pedirles previamente el aplazamiento que anunció el martes y ellos decidirán si se lo acuerdan o no.Buscando una alternativa al Tratado de Retirada, los diputados había arrebatado al gobierno el control de la agenda parlamentaria la semana pasada para votar sobre otras propuestas.Pero el lunes por la noche, en otra dramática sesión, fueron incapaces de hacer las concesiones necesarias para acordar una salida.Esto deja al ejecutivo de May la posibilidad de volver a someter al Parlamento el Tratado de Retirada negocriado con Bruselas y rechazado por los diputados en tres ocasiones.La primera vez, el 15 de enero, la primera ministra perdió por 230 votos, una derrota sin precedentes en la historia parlamentaria británica. La segunda, el 12 de marzo, redujo su desventaja a 149 y el pasado viernes perdió por solo 58 votos.Pero la líder conservadora, que llegó incluso a proponer su dimisión para obtener el apoyo de los más recalcitrantes euroescépticos dentro de su partido, se ha quedado sin argumentos para ganar respaldo entre los diputados conservadores. Por eso tiene que tender la mano al opositor Partido Laborista si quiere evitar una salida brutal que tendría catastróficas consecuencias económicas.Un Brexit sin acuerdo es "cada día más probable", dijo el martes en Bruselas el negociador europeo para el Brexit, Michel Barnier.El negociador europeo evocó precisamente como posibilidad para conceder una prórroga larga del Brexit que los políticos británicos necesitaran tiempo para alcanzar un consenso sobre la futura relación entre Reino Unido y la UE.En esta línea, la opción entre los diputados británicos que el lunes estuvo más cerca de ser aprobada, por 273 votos contra 276, fue la de un Brexit suave que mantuviese al país en una unión aduanera con la UE, algo que defiende el Partido Laborista pero que May ha rechazado hasta el momento.