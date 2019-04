Las Inferiores de la Zona

El último fin de semana se puso en marcha el torneo Apertura de Inferiores de la Primera B en la Zona Norte, mientras que en la Zona Sur se jugó el segundo capítulo. Todo lo ocurrido y lo que se le viene a cada elenco:La Hidráulica 2 (Axel González y Luciano Barros) – San Martín 0, Dep. Josefina 3 (Maximiliano Peretti x 3) – Talleres (MJ) 3 (Mauro Lovera, Alejandro Flores y Alejandro Gaitán), Bochazo 5 (Pablo Zapata x 2, Ivan Giussani y Federico Godoy) – Zenón Pereyra 0, Atlético (MJ) 0– Florida 1 (Jorge Ocaranza), Atl. Esmeralda 0 – Sp. Santa Clara 1 (Gonzalo Sager).Dep. Josefina 1 (Tomás Merlo) – Talleres (MJ) 0, Bochazo 0 – Zenón Pereyra 1 (Santiago Mendoza), Atlético (MJ) 1 (Damiano Jaime) – Florida 1 (Agustín Euger), Atl. Esmeralda 2 (Lautaro Bruno y Lorenzo Barale) – Sp. Santa Clara 0. A La Hidráulica le dieron los puntos ya que San Martín no presentó la divisional.La Hidráulica 3 (Leandro Beli, Brian Martínez y Martín Machado) – San Martín 1 (Franco Borgarello), Dep. Josefina 3 – Talleres (MJ) 1 (Máximo Godoy), Bochazo 0– Zenón Pereyra 3 (Benjamín Leonarduzzi y Gastón Bruno x 2), Atlético (MJ) 0– Florida 1 (Xavier Ruppen), Atl. Esmeralda 1 (Brian López) – Sp. Santa Clara 4 (Juan Suppo x 3 y Alejo Mansilla).La Hidráulica 2 (Agustín Farías y Lucas Franco) – San Martín 0, Dep. Josefina 5 (Lautaro Casado x 4 y Arian Sanabria)– Talleres (MJ) 2 (Santiago Junco x 2), Bochazo 1 (Mateo Moreno) – Zenón Pereyra 0, Atlético (MJ) 1 (Tiago Godino) – Florida 6 (Santiago Walker, Diego Bolondrina x 3, Bautista Junco y Agustín Dobler). A Santa Clara le dieron los puntos ya que Esmeralda no presentó la divisional.Atlético (MJ) 0 – Florida 7 (Mauricio Franchia x 4, Alexis Walker, Eros Robledo y Esteban Coman).Sp. Santa Clara vs. Atlético (MJ), Florida de Clucellas vs Bochazo, Zenón Pereyra vs Dep. Josefina, Talleres (MJ) vs La Hidráulica, San Martín vs Libertad EC. Libre: Atl. Esmeralda.Tacural 0 – Moreno 2 (Matías Urquijo y Mateo Castillo), Vila 2 (Matías Sordo y Gustavo Pereyra) – Roca 2 (Martín Scandalo y Alejandro Bustamante), Ataliva 1 (Cristian Triverio) – Bella Italia 0, Aldao 0 – Ramona 2 (Matías Gugliemone y Julian Sola).Vila 1 (Pablo Moreyra) – Roca 3 (Patricio Martínez, Michael Mura y Gustavo Rosso), Ataliva 0 – Bella Italia 1 (Sergio Páez), Aldao 2 (Edgar Retamar x 2) – Ramona 2 (Gabriel Battaglino y Santiago Rickert). A Moreno le dieronTacural 0 – Moreno 1 (Fernando Turquetti), Vila 0 – Roca 3 (Mateo Cassina, Nahuel Mura y Thomas Ferrati), Ataliva 2 (Ciro Alberto x 2) – Bella Italia 0, Aldao 0 – Ramona 1 (Jeremías Peretti).Tacural 0 – Moreno 5 (Octavio Gadler x 2, Ignacio Albiccoco, Lorenzo Magalles y Lucas Ferrero), Ataliva 3 (Ezequiel Bongianino x 3) – Bella Italia 2 (Agustín Álvarez x 2), Aldao 1 (Juan Leurana) – Ramona 0. A Vila le dieron los puntos ya que Roca no presentó la divisional.Dep. Aldao vs Arg. Humberto, Dep. Ramona vs Ind. Ataliva, Bella Italia vs. Vila, Sp. Roca vs Dep. Tacural, Moreno vs Tiro Federal.