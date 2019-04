Este miércoles se pone en marcha ladeldedecon el primero de los cuatro adelantos que habrá esta semana. A las 21:30 hs Ben Hur, que tiene la chance de subirse a lo más alto de la tabla, visitará al colista Talleres de María Juana. El árbitro será Sebastián Garetto (A. Isasa y G. Arraygada los asistentes).Este miércoles, 20 hs, se llevará a cabo la reunión del CD y quedará confirmado que mañana también habrá adelantos: Peñarol vs Atlético de Rafaela, Florida vs Unión y Tacural vs Ferrocarril del Estado.El resto irá el domingo: Sportivo vs Ramona, Libertad vs Brown y 9 de Julio vs Quilmes.Sportivo 7, puntos; Atlético, Ferro y Ben Hur 6; Tacural, Brown y Unión 5; Ramona y 9 de Julio 4; Libertad y Quilmes 3; Talleres, Florida y Peñarol 1.