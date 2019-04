Hoy operan al piloto Maximiliano Andreis

Maximiliano Andreis será intervenido quirúrgicamente hoy, tras sufrir una fractura de peroné, en un accidente en el que se vio involucrado el último viernes, mientras se conducía en una motocicleta.El piloto rafaelino, actual campeón del Turismo Fiat Santafesino, se lesionó como consecuencia de haber impactado contra un vehículo similar y ahora deberá someterse a una cirugía.Hoy tendrá que pasar por el quirófano, para después iniciar un período de rehabilitación, que le permita volver a competir sin ninguna dificultad.Andreis tenía previsto correr el próximo fin de semana en el autódromo de Rafaela, donde se disputará la segunda fecha del Car Show Santafesino.También, había decidido incorporarse al Turismo Pista, categoría de nivel nacional, con un Fiat Uno Way del equipo Juárez Competición.Ayer, en diálogo con el programa "Tiempo de Velocidad", que se emite por Radio Rafaela, el piloto local estimó que "es difícil que pueda llegar a la competencia del Turismo Pista" y agregó que "lo más importante, luego de operarme, es hacer una buena recuperación con los profesionales que me atenderán".Maxi agradeció también a "quienes me hicieron llegar sus buenos deseos a través de las redes sociales y personalmente, algo que realmente hoy valoro muchísimo".