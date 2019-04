Lifschitz ve probable que la UCR apoye a Lavagna

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, sostuvo hoy que "es un escenario posible" que la UCR rompa con Cambiemos para apoyar una hipotética candidatura presidencial del ex ministro de Economía Roberto Lavagna."Es un escenario posible. Hay un sector del radicalismo importante que se sintió siempre muy incómodo en la alianza Cambiemos desde el principio. Hoy más que nunca, se sienten convidados de piedra en un Gobierno del que no participan y no se sienten considerados. Y con una política que en muchos casos no comparten", analizó el mandatario socialista.En diálogo con radio Futurock, Lifschitz -que tiene llegada directa a Lavagna y es uno de los más activos promotores de su candidatura- descartó que el economista pueda rever su postura de no competir en unas PASO con dirigentes peronistas de Alternativa Federal."No veo la posibilidad de que Lavagna pueda cambiar la postura. Lamentablemente los tiempos van transcurriendo y no tenemos demasiado plazo para poder organizar una propuesta política que más allá de las candidaturas pueda ser consistente", dijo.Sobre el pedido de referentes de Alternativa Federal como Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey para que Lavagna acceda a disputar la interna, Lifschitz se mostró crítico de esa demanda, que atribuyó a "intereses personales que están primando sobre el interés general".Y fue todavía más lejos en sus críticas al señalar que entre los dirigentes de Alternativa Federal "no hay un proyecto común, lo único que los vincula es el deseo de una interna entre ellos".A su entender, "un escenario de internas en este momento dividiría a la oposición y no permitiría que todos esos votos puedan confluir en una propuesta común"."Probablemente Lavagna gane una interna dentro de Alternativa Federal. Pero como representante de Argentina Federal tiene pocas chances de ganar las generales. Sus chances están justamente en la medida en que pueda sumar otros sectores del electorado, que pueden salir del universo del voto únicamente peronista", evaluó.En este sentido, afirmó que "es necesario sumar otros sectores, del radicalismo, del progresismo que obviamente no van a participar de una interna de un sector del peronismo".