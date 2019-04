Kia se renueva con Mohave Masterpiece y SP Signature

Estos modelos Mohave Masterpiece y SP Signature fueron exhibidos por Kia en Seúl, con algunos detalles del eléctrico Imagine by Kia que también se prepara.Kia ha presentado en el Salón de Seúl tres prototipos que anticipan los diseños que se implementarán a futuro. Aprovechando esta cita que se celebra en su país, la marca surcoreana develó a los Mohave Masterpiece, SP Signature e Imagine by Kia.Este último, el Imagine by Kia, fue presentado en el Salón de Ginebra como un modelo 100% eléctrico. Más allá de este dato, se sabe poco de él ya que la marca no ha precisado detalles técnicos. Es un compacto del segmento C, con un interior donde abundan las pantallas de 21 pulgadas.Por su parte, el Kia Mohave Masterpiece, Obra Maestra en su traducción al español, adelanta las características de la próxima generación del Mohave, un SUV de aproximadamente cinco metros de largo y capacidad de 7 plazas en su interior. Este vehículo surcoreano lleva a la venta una década y en otros mercados se lo conoce como Borrego.Asimismo, este concepto se muestra con una carrocería con formas cuadradas, al estilo estadounidense. La tradicional parrilla tiger es más ancha con faros incluidos y con el agregado de más barras verticales. En tanto, la zaga luce similar a la parte delantera, con un aspecto de todo terreno debido a la altura elevada.Mientras que el Kia SP Signature es una evolución de otro prototipo, el Kia SP Concept, que fue presentado en el Salón de Nueva Delhi en 2018. Su carta de presentación dice que es un SUV compacto que podrá ser comercializado a nivel global. Está previsto que para finales de este año se devele el modelo definitivo.De esta manera, Kia permite dar un vistazo al futuro de sus modelos, con renovados diseños. Todavía no completa los datos en su totalidad, ya que lo hará a medida que se acerquen las presentaciones y lanzamientos. (Fuente: Conduciendo.com)