Florencia pidió seguir en Cuba

BUENOS AIRES, 2 (NA). - Florencia Kirchner, a través de sus abogados defensores, pidió a la Justicia que se revoque la orden judicial que la obliga a regresar al país desde Cuba el próximo jueves, mientras señaló que su "estado de salud" y "la recomendación médica" se lo impide, en tanto que solicitó permanecer allí hasta que sea dada de alta.

"Hoy hicimos una presentación en los tribunales para solicitar que se revoque la muy grave y absurda resolución que obliga a mi hija Florencia a interrumpir el tratamiento médico que está realizando en Cuba y regresar al país este jueves", explicó la senadora Cristina Kirchner.

La exmandataria indicó a través de redes sociales, donde difundió la presentación realizada por el abogado Carlos Beraldi que "el estado de salud de Florencia y la recomendación médica de no viajar se encuentra debidamente certificado en el resumen de su Historia Clínica que expidió el CIMEQ y fue ratificado por el Cuerpo Médico Forense, a solicitud de este mismo Tribunal".

La presentación se concretó en el marco de la causa Los Sauces, en la que la Justicia le dio tiempo a la joven cineasta hasta el 4 de abril para regresar a la Argentina.

"No existe ningún acto procesal que requiera la presencia física de Florencia de manera inmediata, mucho menos si para ello debe interrumpir un tratamiento o someterse a un viaje que los médicos le piden expresamente que no realice", argumentó la ex presidenta Cristina Kirchner.