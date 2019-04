Reabrirían causa por enriquecimiento ilícito

BUENOS AIRES, 2 (NA). - La Oficina Anticorrupción (OA) solicitó ayer la reapertura de la causa por enriquecimiento ilícito contra Néstor y Cristina Kirchner que había sido cerrada por el ex juez Norberto Oyarbide en 2009.

Además, la OA pidió que se amplíe la investigación del posible incremento patrimonial injustificado de la ex mandataria nacional hasta diciembre de 2015.

El organismo, que encabeza Laura Alonso, explicó que en la denominada causa de los cuadernos "se han incorporado elementos muy serios y contundentes que ponen en evidencia que, tanto la resolución que benefició a los imputados en el año 2009 como la pericia contable en que se apoyó, fue el resultado de una coordinada maniobra delictiva".

Según la presentación, esa movida "involucra tanto a quienes detentaron la máxima investidura del Poder Ejecutivo Nacional, a funcionarios de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado, a un ex Auditor General de la Nación, a miembros del Cuerpo Pericial Contable de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a profesionales de confianza del matrimonio Kirchner; y por supuesto al ex juez federal Oyarbide, a cuyo cargo estaba la investigación de los hechos".

La Oficina Anticorrupción se basa en la declaración como arrepentido del ex contador del matrimonio, Víctor Manzanares, quien dijo que junto a Oyarbide arregló la pericia contable que llevó a cerrar la causa.

Para la OA, el único objetivo de la maniobra contada por Manzanares era "obtener en forma ilícita y en tiempo récord una pericia contable manipulada y luego el sobreseimiento de los ex presidentes, para lograr así el estado de cosa juzgada en esta materia".

"Nos encontramos ante una situación que implica una afrenta inaceptable a los principios más elementales del Estado de Derecho; ante un hecho delictivo intolerable para nuestro orden jurídico", sostiene la Oficina Anticorrupción.