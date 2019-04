Inferiores: Capítulo IV

El torneo Apertura de Divisiones Inferiores de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol puso en disputa su cuarta fecha. Los encuentros de Sexta y Séptima entre Independiente San Cristóbal y Peñarol no se jugaron y serán reprogramados. Mientras que Ben Hur quedó libre.Se anotaron 53 goles en los cotejos de Inferiores y 31 en las dos categorías de Infantiles que acumulan puntos.En Quinta, Ferrocarril del Estado aprovechó que la BH tuvo ventana, goleó y lo alcanzó en la cima, mientras que Atlético no pudo hacer lo mismo tras igualar con Brown.En Sexta, la “Crema” recibió los puntos y quedó como único líder, aprovechando que el “Lobo”, quien también llegaba como puntero, tuvo descanso.La Séptima quedó en manos de Atlético y Libertad, mientras que en Octava Peñarol sigue en lo más alto al recibir los puntos en San Cristóbal. En Novena, Atlético es único líder y en Novena Especial Ferro se adelantó por un punto a Ben Hur.En Infantiles, Atlético quedó como único puntero en la 2007 y en la 2008 Libertad lidera en soledad.Todo lo ocurrido y lo que se viene:Sportivo Norte 2 (Lautaro Ayala x 2) - Dep. Libertad 1 (Alexis De Los Santos), Brown de San Vicente 0- Atlético de Rafaela 0, Ferrocarril del Estado 5 (Federico Malano x 3, Gonzalo Valenzuela y Eduardo Murúa) - Argentino Quilmes 1 (Patricio Buffa Domínguez), Unión de Sunchales 2 (Leider Fissore x 2) - 9 de Julio 1 (Augusto Baldasarre).Sportivo Norte 2 (Jorge Peralta y Juan Cruz Welschen) - Dep. Libertad 3 (Rodrigo Culasso, Francesco Toldo y Mate Schonfled), Ferrocarril del Estado 3 (Uriel Sandoval x 2 y Franco Villalba) - Argentino Quilmes 2 (José Yoffe y Elías Romero), Unión de Sunchales 2 (Luciano González y Lucas Chacón) - 9 de Julio 0. A Atlético de Rafaela le dieron los puntos ya que Brown no presentó la divisional.Sportivo Norte 2 (Gabriel Gorosito y Yamil Vera) - Dep. Libertad 3 (Leonel Baigorria y Axel Grabenvarter x 2), Brown de San Vicente 0 - Atlético de Rafaela 1 (Luis Montini), Ferrocarril del Estado 3 (Lautaro Waiman x 2 y Santiago Parola) - Argentino Quilmes 1 (Agustín Herrlein), Unión de Sunchales 2 (Federico Salame x 2) - 9 de Julio 2 (Diego Castro y Fernando Lunardelli).Brown de San Vicente 0 - Atlético de Rafaela 0, Ferrocarril del Estado 1 (Axel Bravo) - Argentino Quilmes 0, Unión de Sunchales 0 - 9 de Julio 0. A Libertad y Peñarol le dieron los puntos ya que Sportivo Norte e Independiente San Cristóbal, respectivamente, no presentaron las divisionales.Sportivo Norte 0 - Dep. Libertad 0, Independiente San Cristóbal 0 – Peñarol 1 (Marcelo Alfonso), Brown de San Vicente 1 (Javier Alegre) - Atlético de Rafaela 5 (Tomás Pérez x 3 y Facundo Weissen x 2), Ferrocarril del Estado - Argentino Quilmes, Unión de Sunchales 3 (Thiago Strak x 2 y Néstor Coronel) - 9 de Julio 1 (Mariano Gómez). A Ferro le dieron los puntos ya que Arg. Quilmes no presentó la divisional.Ferrocarril del Estado 0 - Argentino Quilmes 0, Unión de Sunchales 3 (Ignacio Lescano x 3) - 9 de Julio 0. A Libertad, Peñarol y Atlético de Rafaela le dieron los puntos ya que Sportivo, Independiente San Cristóbal y Brown, no presentaron las divisionales.Peñarol 3 (Eduardo Chiessa, Francisco Ferrero y Lautaro Bardallo) – Independiente San Cristóbal 0, Atlético de Rafaela 6 (Matías Herrero, Valentino Gandín x 2, Juan Argañaráz, Federico Liotta e Ignacio Grandoli) – Brown de San Vicente 0, Argentino Quilmes 0– Ferrocarril del Estado 7 (Santino Brarda, Bruno Villarruel, Alan Sosa x 2, Diego Villarreal, Mauricio Cardozo y Lautaro Salti), 9 de Julio 0– Unión de Sunchales 2 (Lautaro Inderhumer x 2). A Libertad le dieron los puntos ya que Sportivo no presentó la divisional.Dep. Libertad 2 (Yamil Galetto y Esteban Aicardi) – Sportivo Norte 0, Peñarol 0– Independiente San Cristóbal 1 (Mateo Bracaccini), Atlético de Rafaela 9 (Felipe Soperez x 3, Luciano Lobo x 2, Diego Maciel, Santino Boidi, Santiago Ojeda, Antonio Condrac) – Brown de San Vicente 0, Argentino Quilmes 0– Ferrocarril del Estado 0, 9 de Julio 1 (Thiago Bastida) – Unión de Sunchales 0.9 de Julio vs. Ferrocarril del Estado, Argentino Quilmes vs. Brown de San Vicente, Atlético de Rafaela vs. Independiente San Cristóbal, Peñarol vs. Sportivo Norte, Deportivo Libertad vs. Ben Hur. Libre: Unión de Sunchales.en los partidos de Infantiles se invierten las localías.