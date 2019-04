Los 35 Años del Maxibasquet

En el pasado mes de marzo se cumplieron 35 años del Maxibasquet del Club Independiente de nuestra ciudad. Se trata de un grupo de jugadores y amigos mayores de 35 años que con el correr del tiempo se ha ido agrandando y renovando con un único objetivo: correr, degustar un poco de los vicios de este hermoso deporte como calidad de vida y pasar un agradable momento entre todos.

Miguel Angel Rocchia, uno de los fundadores y aprovechando la ocasión, dedicó a través de LA OPINION, unas palabras a este gran grupo, del cual conozco desde muy pequeño y que forma parte actualmente, en relación a este importante acontecimiento. “Como todos saben, he escrito un libro que se llama ‘Machacar’ y que algún día lo editaré. Con relación a este hecho, escribí algunas cosas en un capítulo del mismo. Se llama ‘Un final para un inicio’, en marzo de 1984. Esa noche, en la cancha de Atlético, sabía que ése sería mi último partido. Habíamos realizado una campaña irregular en la temporada 1983. Eso estimuló una desmotivación, sumado a un estado anímico frágil por las situaciones laborales vividas. También, la incertidumbre por el futuro del país engendraron un caldo de cultivos para que no me presente a la pretemporada de 1984. Atrás quedaban buenos años de práctica, de competencias y no pocas alegrías desde aquel día de 1959 cuando sujeté la primera bola de la mano del profesor Fará. El último partido fue como uno un homenaje, tal como lo distinguió un medio escrito de la ciudad, también vivido como siempre, dejando lágrimas, sudor y a veces sangre y huesos rotos. Había pasado un mes de pretemporada, tiempo suficiente para confirmar que ya no volvería a las competencias oficiales. Pero los pies estaban inquietos por la inmovilidad y un día me puse de nuevo las ‘voladoras’. Fui despacito para el club un sábado a las 5 de la tarde. Allí, el alma volvió al cuerpo. Al divisar que con la misma inquietud se hallaban tirando al aro 3 compañeros del equipo que también habían decido por la familia y el trabajo retirarse un tiempo antes: Ricargo Guadagno, Mario Colucci y Héctor Piccard. Así que había llegado justo para completar un 2x2. Más de un año compartiendo esos momentos únicos hasta que se acopló José Panigati con la ‘americana’ negra que había traído de uno de sus viajes a Estados Unidos y que donó para la causa. Ahí si tuvimos el quinteto para jugar con otros equipos de veteranos. Un sábado nos fuimos hasta San Cristóbal y les dimos una buena paliza a los locales, luego disfrutamos un asado con una excelente camaradería y al final, los muchachos quedaron en devolvernos la visita, pero nunca cumplieron. Ese fue el origen que posibilitó fundar la Agrupación Rafaela de Maxibasquet en donde se fueron agregando jugadores, consolidando la actitud de permitir que deportistas que habían dejado atrás una fructífera carrera, extendieran su vida deportiva a través de la participación en las competencias locales, provinciales, nacionales e internacionales que aún hoy nos tiene como protagonistas en cada ocasión posible. Mario y José ya no están físicamente, pero sus gritos, sacadas y tiros al aro se guardan en el viejo galpón, como en cada partido de cada uno de nosotros. Y el Negro las utiliza desde hace más de 100 años para motivar a seguir visitándolos, como fijando una regla. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, siempre para adelante, insiste, persiste, resiste y nuca desistas. Feliz 35 años a todos los veteranos del CAI”.