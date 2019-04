Paritaria estatal: con algunos avances, pero aún sin acuerdo

El gobierno provincial retomó ayer las negociaciones salariales con la administración central, y pese a no haber acuerdo, no se tomarán medidas de fuerza por el momento.La reunión se llevó a cabo en la sede del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, en Casa de Gobierno, en la que participaron el titular de esa cartera, Pablo Farías, junto a los secretarios generales de los gremios UPCN, Jorge Molina, y ATE, Jorge Hoffmann.El encuentro no contó con una convocatoria para el sector docente, que concretará un paro de doble jornada durante este miércoles 3 y jueves 4 de abril (ver aparte).En el marco de una nueva reunión paritaria -que se extiende desde comienzos de febrero-, el Gobierno renovó su ofrecimiento que no conformó a los representantes gremiales. No obstante, se descartaron las medidas de fuerza, postergando una decisión a lo que surja del cuarto intermedio convenido, de acuerdo a lo expresado por Molina al término del encuentro, al diario El Litoral.“Se planteó un porcentaje de incremento, aunque todavía no es el que pretendemos. Esperaremos las decisiones que surjan del cuarto intermedio del que puede resultar un acuerdo; y en caso de que no se logre, se analizarán las medidas de fuerza correspondientes”, planteó el representante de UPCN.A su vez, Molina rescató la predisposición del Gobierno de mantener el diálogo, pese a las distintas miradas con respecto a la negociación. “Al día de hoy, las diferencias no son tan grandes”, agregó.Respecto del ofrecimiento, el sindical evaluó que “hubo mejoras, pero aún no se cubre la inflación registrada durante diciembre, enero y febrero”. Por este motivo, solicitaron que “la inflación se calcule de enero a diciembre, para que la discusión de política salarial sea una para 2018 y otra para 2019”.En tanto, la redacción de la cláusula de actualización salarial con restricciones es, todavía, uno de los puntos de conflicto. “No estamos de acuerdo en cómo está planteada. Estamos analizando la redacción para que no haya sorpresas a la hora de ser ejecutada”, sostuvo Molina; y reclamó sobre “el establecimiento de un mínimo garantizado que todavía se encuentra pendiente”.Cabe aclarar que, si bien participaron integrantes de la cartera de hacienda, el ministro de Economía, Gonzalo Saglione, se encontró exento del encuentro paritario debido a una reunión que mantuvo con representantes del Fondo de Kuwait donde dialogaron sobre financiamiento para obras en distintas localidades de Santa Fe.De esta manera, las partes quedaron en volver a convocar a una nueva reunión con fecha a definir.