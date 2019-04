Convocarán a los docentes cuando finalice el paro

Amsafe le exigió al gobierno provincial una nueva convocatoria a la paritaria, en la que se haga una propuesta que tenga en cuenta el reclamo por salarios dignos y mejores condiciones de trabajo, y ratificó el paro previsto para el miércoles y jueves próximos, en el marco del plan de lucha lanzado frente al fracaso de las negociaciones salariales.El gremio que nuclea a los docentes santafesinos esperó hasta el mediodía de ayer para anunciar la decisión a la espera de que el gobierno provincial oficializara una nueva convocatoria a paritarias, tal como hizo con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Como no lo hizo, confirmó la medida de fuerza.De inmediato, el gobernador Miguel Lifschitz anunció que recién cuando finalice el paro de gremios docentes, tanto de escuelas públicas como privadas, y la provincia podrán volver a la mesa de negociaciones paritaria. "Una vez que terminen las medidas de fuerza nos podremos volver a sentar", afirmó el mandatario santafesino esta tarde en la capital provincial."Siempre esperamos que haya solución", aseguró el gobernador en un breve contacto con la prensa, y agregó: "Nosotros hemos dicho una y otra vez que no tenemos demasiado margen por una razón muy sencilla, porque los sueldos de los trabajadores públicos de la provincia de Santa Fe están actualizados de acuerdo a inflación. Por lo cual, no hay nada para recuperar hacia atrás"."Solamente hay que garantizar este año que no haya retroceso frente a los índices de inflación, que es lo que estamos proponiendo", explicó Lifschitz, quien manifestó su confianza en que en unos días se llegará a un acuerdo con los trabajadores estatales y se destrabará el conflicto.Consultado sobre si la campaña política impacta en las negociaciones paritarias, señaló: "Bueno, todos los años ocurre lo mismo cuando hay elecciones. Hay toda una mecánica de los gremios de generar una situación de tensión antes de llegar a acuerdos, pero bueno, nosotros obviamente tenemos la mejor predisposición", destacó.