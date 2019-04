Macri aseguró: "vamos a derrotar a la inflación"

BUENOS AIRES, 2 (NA). - El presidente Mauricio Macri aseguró que su gobierno va "a derrotar a la inflación" y reclamó "no escuchar más" a quienes piden "resignación", al encabezar un nuevo acto con la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.Macri y la mandataria provincial encabezaron el acto de relanzamiento tras 25 años del servicio de transporte público de pasajeros de Junín."Cada éxito reafirma nuestra convicción de que podemos, y que no debemos escuchar más a los que nos piden que nos resignemos", expresó el Presidente, al tiempo que insistió en su convicción de que "todo va a cambiar".Macri, junto a Vidal y el intendente de Junín, Pablo Petrecca, hizo un repaso de las obras y acciones de gobierno realizadas en todo el país, con énfasis en los avances en Educación y Seguridad.En ese contexto, el mandatario dijo que el Gobierno "tiene con qué" y subrayó que "éste es el camino por el cual se va a derrotar la inflación, que en 80 años ha sido de un promedio de 62,5 por ciento, sin contar la hiperinflación"."Tenemos que sacárnosla definitivamente de encima para lograr una sociedad más justa", consideró el jefe de Estado.Macri agradeció las palabras de elogio de la gobernadora y se remitió a algunos de los conceptos de Vidal, al señalar que "cada pequeño gran éxito reafirma la convicción" del oficialismo de estar en el camino correcto.En ese sentido, reclamó: "No escuchemos más a los que nos invitan a que nos resignemos. Todo va a cambiar, todo depende de nosotros".Vidal, por su parte, aseguró que "cuando no se roba y se hace, se le puede devolver la confianza a la gente"."Hechos como éste nos demuestran por qué valió la pena atravesar dificultades. Nos permiten recuperar la confianza en lo que somos capaces, en lo que podemos hacer cuando trabajamos juntos", resaltó la gobernadora.