"Teníamos fe en nuestras armas"

Acostumbrado a convertir seguido en los torneos liguistas, esta vez Leonardo Ochoa tuvo que esperar bastante para tener su primer gol con la camiseta de Ben Hur en el Regional Amateur. El domingo, cuando su equipo más lo necesitaba, le dio el tanto de la tranquilidad al Lobo para obtener el pasaje a la segunda ronda en el partido frente a Cosmos en la última fecha de la fase inicial."Sabíamos que la teníamos bastante complicada. Era la última fecha y la última ficha, e íbamos de visitante con un equipo que se hace fuerte en su cancha, pero también teníamos fe en las armas que contábamos y por suerte vinimos con la clasificación", expresó el día después en el diálogo con LA OPINION.Si bien el Lobo estaba obligado, sabía que dependía de sus propias fuerzas para conseguir el pasaje. "Si, la verdad que teníamos fe porque sabíamos que dependíamos solamente de lo que hagamos nosotros en Santa Fe. Por suerte salió bien y logramos el objetivo", acotó el ex Peñarol.Consultado sobre si creía que el domingo jugó su mejor partido con la camiseta de Ben Hur, respondió que "no lo se, creo que he tenido buenos partidos, lo que pasa que el domingo pude convertir, que en otros encuentros no la pude meter. Pero el equipo jugó muy bien en general y de ese modo es mas fácil, y lo bueno es que sirvió para ganar".Para Ochoa, no hay una respuesta concreta a porqué Ben Hur estuvo cinco fechas sin poder ganar. "La verdad que después del parate que tuvimos fuimos un equipo todo lo contrario a lo que hicimos las dos primeras fechas. No se si nos relajamos, yo tampoco lo entiendo, pero tuvimos momentos muy malos, partidos donde parecía que no entendíamos a lo que jugábamos. Y lo bueno es que en la última ficha que nos quedaba fuimos muy superiores a Cosmos, y pudimos haberle metido 6 o 7 goles fácil. Lo bueno es que el primer objetivo fue cumplido".Desde hoy, en la vuelta al trabajo, el Lobo se enfocará en lo que viene donde hay una clara diferencia. Llega el momento de los play offs, de los mano a mano, donde se achica sustancialmente el margen de error. "Si, sabemos que empieza otra etapa. Hay que enfocar la cabeza, sabemos que tendremos que definir de visitante, pero tranquilos porque conocemos las armas que tenemos y trataremos el domingo arrancar de buena manera, sacando una ventaja acá en Rafaela", analizó el hábil delantero.A los 34 años, Leo está ante un desafío importante intentando lograr algo que puede ser muy importante en su carrera. Por eso vino trabajando mucho desde que se incorporó al Club, con un esfuerzo extra ya que tiene sus obligaciones laborales. "La verdad que si, hice una muy buena pretemporada que es importante. Las vacaciones de mi trabajo las pude cambiar para hacer la pretemporada como se debe, entrenar doble turno y descansar bien. Por suerte lo pude conseguir y en la semana lo bueno es que los profes siempre traten de que esté, me acomodan los horarios para entrenar. No es lo mismo hacerlo solo que con tus compañeros, y me siento bastante bien", explicó sobre un factor que explica que Carlos Trullet lo tenga como una de las piezas importantes en ataque.Lo que más le ha costado a Ben Hur es fortalecerse defensivamente en el torneo, aunque no pasa desapercibido que haya utilizado tres arqueros en ocho partidos. En una opinión personal sobre lo que necesita el equipo para tener mayores opciones de clasificar en lo que vendrá, destacó que "creo que cuidando el cero en nuestro arco tenemos muchas chances de ganar, porque uno o dos 'golcitos' siempre hacemos. Pero también hay que tratar de tener la dinámica que tuvimos los dos primeros partidos, y el juego. Eso es lo que tenemos que lograr, no creo que no lo podamos repetir, así que vamos a intentar jugar de la misma manera que en ese arranque".