El Concejo prohibirá el uso de pirotecnia sonora en la ciudad

La ordenanza que prohíbe el uso de la pirotecnia sonora, será finalmente votada el próximo jueves en la sesión ordinaria del Concejo, llegando al recinto con el respaldo de todo el cuerpo legislativo. En medio del proceso para poder llegar a darle despacho, se convocó al fiscal municipal Daniel Galoppo, -para ver aspectos jurídicos de la norma, y a dirigentes de clubes de la Liga rafaelina de fútbol, -para también escuchar sus posturas.En el análisis que se realizó en la reunión de comisión del lunes, se acordó deslindar de responsabilidades a los clubes, entendiendo que ya hay una reglamentación vigente que los contempla dentro de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y también ocurre lo mismo con otras instituciones que no pueden responder por lo que pueda hacer alguno de sus integrantes.Al ser consultado el concejal del FPCyS Lisandro Mársico, sobre lo que plantea CAEFA, respecto a que toda la pirotecnia es sonora, por ende, lo que se estaría prohibiendo es la comercialización total de este tipo de elementos, dijo: "ellos sostienen eso, pero la idea nuestra es prohibir la pirotecnia sonora en la ciudad de Rafaela y trataremos de compatibilizar algún instrumento legal de otra localidad, con la ordenanza que estamos por votar a los fines de evitar las controversias. Por eso el concejal Menossi va a trabajar en algunas modificaciones, teniendo en cuenta otras normas donde se prevé una categorización de distintos artefactos pirotécnicos, pero eso es para la reglamentación”, señaló el edil. Y agregó: “es muy importante la unanimidad que logramos, porque esto demuestra que estamos de acuerdo en esta temática y sabemos que es difícil llevar a cabo los controles, pero tenemos que apuntar a la concientización de las personas y al daño que se está haciendo. Sabemos que no es fácil, pero tenemos que legislar, para eso nos votaron”, manifestó Mársico.En tanto Leonardo Viotti dijo “que hay una contundente decisión de votar por la prohibición de la pirotecnia sonora, y confirmó que seguramente el jueves volveremos a conformar la comisión, para introducir los cambios que logren consolidar la mejor ordenanza posible. Lo único que resta definir es si vamos por la prohibición total o como determinamos que está permitido y que no”.En medio de este debate, comerciantes rafaelinos que se dedican al rubro de la pirotecnia y Ezequiel Asquinasi, representante de CAEFA, estuvieron fuera del recinto e intercambiaron algunas expresiones con los concejales, intentando explicarles que serán más los problemas que acarrearán por esta decisión, que las soluciones.“Si se aprueba una norma tal como la que se está proponiendo hoy acá, se va en contra de lo que está diciendo la reglamentación de la ANMAT, porque no es lo que decimos nosotros, es lo que establece la ley nacional, hay un decreto reglamentario que define las categorías de los productos. Una cosa es la pirotecnia sonora, dentro de lo que se considera la totalidad, porque incluso lo lumínico, para detonar hace un mínimo ruido y otra cosa es la de alto impacto sonoro o estruendo. Queremos ponernos de acuerdo en una ordenanza factible, sin destruir el empleo, ya que hay casi 60.000 puestos de trabajo en torno a esta actividad en el país, casi 8.000 en esta provincia y una enorme cantidad en Rafaela. De hecho, en Santa Fe es donde está el mayor numero de fábricas de pirotecnia de la Argentina…es como ir a Mendoza y que se prohíban los viñedos. Por eso sentimos que si se da curso a esta ordenanza, no nos dejarán otra opción que recurrir a la justicia, que ya ha sentado precedentes en otros municipios”, finalizó Asquinasi.