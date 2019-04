Se completa la primera fecha del Preparatorio de la ARB

Esta noche se completará la primera fecha del torneo Preparatorio de primera división de la Asociación Rafaelina de Básquetbol con dos encuentros. A partir de las 20:30, Ben Hur recibirá a Argentino Quilmes en el Coliseo del Sur, mientras que a partir de las 21, Atlético será anfitrión de Independiente en el Lucio Casarín.El certamen comenzó el viernes con el triunfo de 9 de Julio ante Peñarol, en el Centenario, por 104 a 57, mientras que el domingo el clásico sunchalense fue para Libertad al derrotar a Unión por 96 a 79.LIGA PROVINCIAL U19Durante este fin de semana se disputaron los cuadrangulares de ida de la Liga Provincial U19 de básquetbol, categoría en la cual intervienen 9 de Julio, Argentino Quilmes, ambos de Rafaela, y Libertad de Sunchales, representando a la Asociación Rafaelina. El León ganó un partido y perdió dos jugando de local, mientras que Quilmes perdió los tres encuentros en Santa Fe. Libertad ganó dos y perdió uno jugando en El Trébol.Estos fueron los resultados:, en 9 de Julio: Santa Paula de Gálvez 73 vs. Macabi de Santa Fe 65; 9 de Julio 54 vs. Rivadavia Santa Fe 65; Rivadavia 72 vs. Santa Paula 75; 9 de Julio 86 vs. Macabi 65; Rivadavia 72 vs. Macabi 53; 9 de Julio 62 vs. Santa Paula 70.Posiciones: Santa Paula 6, Rivadavia 5, 9 de Julio 4, Macabi 3.Libertad Sunchales 73 vs. Sanjustino 59; Almagro de Esperanza 81 vs. Trebolense 85; Almagro 74 vs. Sanjustino 66; Trebolense 33 vs. Libertad 110; Almagro 91 vs. Libertad 76; Trebolense 84 vs. Sanjustino 68.Posiciones: Almagro 5, Libertad 5, Trebolense 5, Sanjustino 3.Racing San Cristóbal 65 vs. Quilmes 53; Banco de Santa Fe 75 vs. Alma Juniors 57; Alma 78 vs. Quilmes 56; Racing 68 vs. Banco 62; Racing 85 vs. Alma 69 y Banco 90 vs. Quilmes 62.Posiciones: Racing 6, Banco 5, Alma 4, Quilmes 3.