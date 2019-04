Owen Crippa: héroe nacional, analiza la Guerra y fue crítico con los dirigentes

Por su cercanía, por su apertura y la fácil comunicación cada 2 de abril recurrimos a Owen Crippa, piloto naval radicado en nuestra ciudad y que fue, por su valor y arrojo, condecorado con la Cruz de la Nación Argentina al Heroico Valor en Combate, y cuya presencia en esta ciudad enorgullece a la comunidad. Una vez más en este aniversario lo hemos entrevistado.Cabe recordar que el VGM Owen Crippa participó de una de las misiones más arriesgadas en Malvinas. Fue el primer argentino que atacó en forma solitaria con su avión a la flota inglesa en la guerra de Malvinas en mayo de 1982. La información aportada por el Teniente Crippa fue de gran importancia para las acciones futuras emprendidas contra las fuerzas británicas. Ese mismo día, horas después del vuelo sobre San Carlos, aviones de la 2ª Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque y de la Fuerza Aérea incursionaron exitosamente sobre los buques enemigos. Un día después de su incursión, Gran Bretaña reconoció que el 21 de mayo un avión Aeromacchi, solitario provocó averías a una fragata clase 21. Owen Crippa se retiró con el grado de Tte. de Navío, aviador naval. Fue condecorado con la máxima distinción que otorga nuestro país: “La Nación Argentina al Heroico Valor en Combate”.Seguidamente reproducimos las respuestas del exmilitar"Lo que más me duele que nuestro país, nuestra sociedad, todavía se revuelva en disputas políticas mezquinas, subalternas, de poca talla. Que nuestros políticos no entiendan de lo necesario que es hacer un acto de grandeza, para llevar a nuestra Patria, al sitio que le corresponde. Con buenos niveles de empleo, de educación, de salud, de seguridad."Un gran ejemplo debería ser para quienes nos representan hoy, la entrega de quienes combatieron en Malvinas y regaron con su sangre ese territorio aún hoy usurpado."Con mucho menos podrían hacerlo, ya que ellos no arriesgan sus vidas; deberían comprometerse para en lugar de llevar a cabo componendas políticas cuyo solo objetivo es seguir perdurando en el poder y usufructuando del mismo, trabajar para sacar esto adelante. Lamentablemente observo que hoy se limitan a criticar, a poner palos en las ruedas, que se unen personajes que hasta ayer se denostaban, cuyas posiciones no solo eran (en apariencia) contrapuestas, irreconciliables, y que ante un pueblo con poca memoria vuelven a tentarlo para ganar su voto. Voto que lamentablemente solo servirá para atender sus intereses."Eso es lo que más me duele, que la sangre de quienes ofrendaron sus vidas, no sirva de ejemplo para esta casta"."La recuperación no fue fallida. Lo que se denominó “Operación Rosario”, fue perfectamente planificada y llevada a cabo. Al intervenir la OTAN y no estar planificada la defensa de las mismas, y no permitir los Generales, Almirantes y Brigadieres a cargo del comando en Puerto Argentino, la batalla final, se rindieron y la entregaron nuevamente al enemigo. Debemos entender que Inglaterra nos ocupa territorio, con el apoyo de la OTAN, son nuestros enemigos.Pero no aconsejaría a nuestros jóvenes hoy recuperarlas por la fuerza. Nuestro país está muy débil, precisamente por falta de compromiso de nuestros actores sociales, primero los políticos, luego jueces, sindicalistas, empresarios, educadores, militares, policías, obreros, estudiantes, etc."Y segundo porque creo que no solo con la fuerza se pueden recuperar, hay cantidad de acciones para afectar sus intereses económicos, sociales, etc. Para los que se necesitan “Políticas de Estado”, es decir leyes que atiendan estas cuestiones, y deban ser cumplidas por cualquiera sea el gobernante de turno. Estos últimos años no ha pasado esto, nos hemos manejado en base al humor del gobernante de turno, que además le han mentido a nuestro pueblo con arreglos y acuerdos entre bambalinas"."Definir Políticas de Estado, que orienten o reglen las acciones diplomáticas, comerciales, y políticas en general"."Por supuesto si se dieran idénticas circunstancias, haría exactamente lo mismo"."Quienes combatimos en Malvinas no nos gusta que nos denominen “excombatientes”. Nosotros somos Veteranos de Guerra, y la mayoría seguimos combatiendo a pesar de la anomia que nos impusiera nuestra sociedad y nuestros representantes"."Por medio de exposiciones, charlas, publicaciones y debates mantenemos esta causa vigente. Si no hubiese sido por esta labor, no se hablaría hoy de Malvinas. Hay que recordar que la sociedad, los militares y los políticos nos dieron la espalda luego de nuestro retorno al continente en 1982."¿Como pueden pretender ser reconocidos, como ex combatientes o veteranos de Guerra quienes no combatieron?!."Es una burla para la sociedad, podrían llamarse personal de apoyo u otro título, muchos de ellos fundamentales sin duda para las operaciones. Pero nunca Veteranos de Guerra. Muchos periodistas, muchos políticos se prestan a esta campaña, que considero es una estafa, un fraude para nuestra sociedad. Sospecho con fines económicos y electoralistas. Pero las cosas deben estar en su correcto lugar."Por supuesto, siempre me sentí orgulloso de pertenecer. Sobre todo a la Aviación Naval y a la Armada Argentina. Hoy desbastadas, destruidas, bastardeadas, pero no desmoralizadas. A pesar de todo, la moral y el espíritu se mantienen alto. Con espantosos desmanejos políticos en esta cuestión, sigue firme el espíritu."La sociedad debe entender, que un militar ofrece como “capital social” o “Capital de trabajo”, ni más ni menos que su vida. Vida que puede perder en una ejercitación, como el caso del submarino ARA San Juan, o en un conflicto armado.Me alejé de las Fuerzas Armadas, cuando Alfonsín comenzó su denostación y destrucción, tarea que continuaron quienes lo sucedieron. Ruego que alguna vez se revierta"."El conflicto de Malvinas, fue urdido por la OTAN para fortificar esa posición en la última etapa de la guerra fría. Necesidades geopolíticas y económicas para EE.UU., Inglaterra y Europa. Finalizada la Guerra de Malvinas cambia el orden mundial. Se derrumba la URSS, cae el Apartheid en Africa, se unifica Alemania, comienza a tomar forma la UE, aparece China como un actor fundamental en el comercio mundial y otras acciones que no da el espacio para enunciar."Los nuevos criterios de acciones geopolíticas y de presión económica y social que habían comenzado a instalarse finalizada la segunda guerra mundial se emplearon con toda la fuerza en nuestro territorio y hoy diría que las estamos sufriendo en todos los países de américa en menor o mayor medida."El concepto de “Ocupación”, no se emplea más por los países vencedores o dominantes. Se utilizan otros métodos, las grietas y divisiones internas son uno de ellos, y nosotros somos tan obtusos que nos involucramos con todas nuestras energías, sin comprender que atendemos intereses foráneos".