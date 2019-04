Sensaciones y sentimientos

NO PERDER EL SENTIDO CRITICOVamos a empezar diciendo que es una propuesta difícil, y con eso quedaremos bien con los dos sectores principales de la sociedad: los que lo son –y en el sentido útil- y aquellos que no cuestionan nunca nada.Pero es una necesidad. De otro modo, ¿cómo se pueden mejorar las condiciones de vida sin analizar las situaciones que se presentan todos los días?Es cierto que el mundo parece estar creado “totalmente” hasta en sus mínimos detalles para uso y goce de los humanos (nosotros, queda claro). Y también es cierto que podría ser peor. Y, por supuesto, ser mejor.Este es el momento de la pregunta clave que gestiona la entrada a la fuente de las más claras y precisas respuestas: ¿quién puede y/o –también- aportar el sentido crítico?No necesitamos mirar a otro lado, aunque sí a un espejo. Allí está el autor de las futuras bondades o daños irreparables; el que se ve -y no casualmente- es quien debe hacerlo.Cómo saber exactamente qué mejorar o cambiar o, por el contrario, dejar las cosas como están por el momento, es la pregunta clave. Tener sentido crítico no es objetar todo sistemáticamente, sin hacer primero un análisis de cómo está cada situación; también hay que tener en cuenta si existe una realidad superadora. Para eso se necesita establecer con qué fin fueron creadas las instituciones o hechos analizados: también si cumplen esos objetivos o si el paso del tiempo obliga a formular cambios. Tampoco es bueno aceptar todo como está, sin entrar a analizar nada.Hay muchos ejemplos bien a mano. Los modos de atención al público ¿son lo suficientemente ágiles y seguros?, la generalización de la informática, ¿debe dejar sin efecto el envío de boletas de pago de servicios -u otras obligaciones o informes- al domicilio del abonado o contribuyente?, el trato diario con nuestros semejantes, ¿tiene el suficiente grado de colaboración, respeto y buena intención? Y, fundamentalmente ¿somos personas positivas, con la vista puesta en los demás además de nosotros? El indispensable modo de premiar o castigar –según los casos- las buenas o malas acciones ¿está funcionando?, el uso de las nuevas tecnologías, ¿nos está haciendo mejores?Es necesario que veamos y analíticamente lo que pasa a nuestro alrededor (por supuesto, según nuestro modo de establecer preferencias). Es un buen punto de partida, somos parte de un sistema de relaciones además de una individualidad insoslayable.El sentido crítico se ejerce naturalmente. Si vemos una casa que nos llama la atención, diremos según los casos “qué linda casa”, o “no me gusta la puerta” o “con flores en el balcón quedaría mejor”. En las tres situaciones habremos practicado el sentido crítico aprobando, corrigiendo o mejorando según nuestro modo de ver. Y si comentamos esa conclusión a personas amigas o de nuestra familia estaremos contribuyendo a posibles cambios de criterios de construcción o presentación de frentes. Es bueno pensar que es indispensable ejercer el valor crítico fundado y basado en la idea de que el beneficio de muchos siempre será preferible a que lo reciban solo unos pocos.El sentido crítico nace de la individualidad. No practicarlo perjudica a toda la sociedad.En una dirección, si se toma y busca lo que opina el jefe de grupo, el sentido crítico no existe. Si la indiferencia es la respuesta a las propuestas y alternativas, tampoco.El desinterés de pensar por uno mismo es perjudicial: se deja de ser persona.